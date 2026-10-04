Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức trong bối cảnh cả hệ thống chính trị sau khi được sắp xếp, tinh gọn, vận hành theo mô hình chính quyền ba cấp, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận gần đây của Trung ương với những sự quyết tâm cao đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội, Chính phủ, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ mới đã bắt tay ngay vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình với một sự khẩn trương, khí thế mới, yêu cầu cao về trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả.

Tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức thành công, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chủ trương chung.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV.

Chủ đề của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển".

Tiêu đề của Báo cáo chính trị: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả, phụng sự nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tập trung thực hiện ba khâu đột phá:

Một là: Đột phá mạnh mẽ trong tham gia xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, thi hành pháp luật nghiêm minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hai là: Đột phá về đổi mới phương thức hoạt động, đề cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của Nhân dân

Ba là: Đột phá về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực, hội viên.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV (giai đoạn 2025 - 2026); xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển Hội giai đoạn 2026-2031; tiếp tục xây dựng Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tiêu biểu của giới luật gia Việt Nam, cùng với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Về dự kiến chương trình Đại hội, ngày 6/10/2026 sẽ diễn ra phiên nội bộ; sáng 7/10/2026 - phiên chính thức.