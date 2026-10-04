Chuẩn bị vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thị sát nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Sáng 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và các tuyến giao thông kết nối.

Tăng tốc để vận hành, khai thác sân bay

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các thành viên Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công gói thầu nhà ga hành khách sân bay, đây được xem là “trái tim” giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành.

Hiện nay, trên công trường các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh tây, lắp đặt quầy làm thủ tục và hoàn thiện các hạng mục phục vụ khai thác sân bay.

Kiểm tra vận hành thử nghiệm khu vực lấy hành lý trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bên trong nhà ga hệ thống thang cuốn, xử lý hành lý, máy soi chiếu và cầu ống lồng đang được các đơn vị liên quan cho chạy thử, kiểm tra khả năng vận hành. Cùng với đó, nhiều hạng mục khác đã hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu vực nhà ga sân bay lớn nhất nước ta thời điểm hiện tại.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành cho biết, đang có 16 gói thầu xây lắp chính các công trình hàng không thiết yếu. Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, các gói còn lại đang được triển khai. Đến thời điểm hiện tại, giá trị lũy kế giá trị các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đạt hơn 80% giá trị hợp đồng.

Khu vực lắp đặt quầy làm thủ tục (check-in) nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến 11, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm, trước khi dự kiến khai thác thương mại vào tháng 12/2026. Cùng với công tác hoàn thiện những hạng mục cuối, thời gian qua Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đang thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của vận hành, khai thác thử sân bay quốc tế và đưa vào chính thức.

Kiểm tra nhiều hạng mục trên công trường nhà ga hành khách, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã động viên đội ngũ chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công; đồng thời đề nghị tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công những hạng mục còn lại để đưa sân bay Long Thành vào vận hành thử, tiến tới khai thác thương mại theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà động viên đơn vị thi công dự án sân bay Long Thành.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các thành viên Đoàn công tác đã kiểm tra đường giao thông T1 thuộc dự án sân bay Long Thành. Đây là tuyến đường kết nối trực tiếp với cổng số 1 sân bay, đồng thời liên thông với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và đường 25C.

Đường T1 đã được đưa vào khai thác, phục vụ vận chuyển hàng hóa, thiết bị trong giai đoạn thi công sân bay Long Thành khoảng 1 năm qua.

Sớm hoàn thành mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây có chiều dài khoảng 22km, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2026. Đây là công trình giao thông cấp bách, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối vùng, đặc biệt trong việc kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và ngược lại khi đưa vào khai thác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe báo cáo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Về quy mô, đoạn từ nút giao đường Vành đai 2 đến nút giao đường Vành đai 3 được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao đường Vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Riêng đối với cầu Long Thành đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành (bên phải cầu Long Thành hiện hữu).

Đến nay, về tổng thể dự án đã thi công được sản lượng hơn 72%. Với tiến độ hiện nay, dự kiến vào cuối năm 2026, tuyến cao tốc mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành cơ bản hoàn thành. Riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành năm 2027.

Đoàn công tác đã động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công nhân viên trên công trường; đồng thời đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.