Ban CHQS phường B'Lao xuyên đêm hỗ trợ người dân vùng ngập

Nhận được tin báo, Ban CHQS phường B'Lao lập tức triển khai lực lượng hỗ trợ người dân trong đêm

Tại các tổ dân phố: Nausri, Tân Hóa và Kim Thanh là những khu vực ngập nặng, có nơi nước dâng cao hơn 1m, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.

Lực lượng thuộc Ban CHQS phường hỗ trợ người dân ở các khu vực ngập nặng

Trung tá Trần Thanh Minh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (CHQS) phường B’Lao cho biết: Trước diễn biến phức tạp của mưa, ngập, Ban CHQS phường B’Lao đã điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng của phường triển khai ứng phó xuyên đêm. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tiết giao thông, chốt chặn tại các điểm nước suối tràn qua đường, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông; đồng thời tổ chức hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

Tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp sau khi nước rút vào sáng 4/10

Tại những khu vực nước dâng nhanh, lực lượng quân sự phường phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, ưu tiên các hộ ở khu vực thấp trũng, ngập sâu. Việc bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời đã góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Đến sáng 4/10, nước tại các khu vực ngập đã cơ bản rút. Ban CHQS phường B’Lao tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp cùng chính quyền và Nhân dân khắc phục hậu quả; hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, di chuyển tài sản và xử lý những khu vực bị ảnh hưởng sau khi nước dâng, tràn qua.

Thiệt hại do ngập lụt ban đầu ước khoảng hơn 600 triệu đồng

Theo chính quyền địa phương, thiệt hại do ngập lụt ban đầu ước khoảng hơn 600 triệu đồng, hiện địa phương đang tiếp tục được thống kê, đánh giá cụ thể thiệt hại do ngập, lụt.