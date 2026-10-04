Khẩn trương nối thông cao tốc, giảm tải Quốc lộ 51

Sớm hình thành trục cao tốc liên thông

Ngày 4/10, trong chuyến kiểm tra thực tế các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Tp.HCM và Tp.Đồng Nai khẩn trương phối hợp, thống nhất phương án tổ chức giao thông giữa các tuyến cao tốc trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành ngày 4/10.

Trọng tâm là kết nối cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua đó hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn từ khu vực Long Thành đến Vũng Tàu và chiều ngược lại.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, hai địa phương cần sớm hoàn thiện các phương án kết nối, phấn đấu đưa các tuyến vào khai thác liên thông trong tháng 10. Việc này được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông cho phương tiện, nhất là xe tải và các phương tiện vận chuyển hàng hóa, thay vì tiếp tục tập trung trên Quốc lộ 51.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khu vực Long Thành hiện là một trong những điểm chịu áp lực giao thông lớn khi nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và các dự án hạ tầng kết nối sân bay Long Thành cùng tập trung về đây.

Trong đó, Quốc lộ 51 vẫn đang đảm nhận vai trò tuyến đường chính kết nối Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi các tuyến cao tốc chưa được tổ chức liên thông đầy đủ, một lượng lớn phương tiện vẫn phải lựa chọn Quốc lộ 51.

Lãnh đạo Tp.Đồng Nai và Tp.HCM thống nhất phối hợp triển khai phương án tổ chức giao thông, sớm kết nối các tuyến cao tốc trong khu vực.

Đáng chú ý, từ 0h ngày 1/10, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km đã chính thức được đưa vào khai thác. Tuyến đường mở thêm hướng kết nối trực tiếp giữa miền Tây, Tp.HCM với Tp.Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Chỉ sau những ngày đầu khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến đã ở mức cao, trung bình hơn 25.000 lượt xe/ngày. Điều này cho thấy nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên hành lang giao thông mới rất lớn.

Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54km cũng đã được khai thác tạm toàn tuyến từ ngày 18/5.

Tuy nhiên, trong thời gian khai thác tạm, tuyến mới tổ chức cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Các loại phương tiện khác, trong đó có xe tải, chưa được đưa vào khai thác.

Mở thêm đường cho xe tải, giảm áp lực Quốc lộ 51

Từ thực tế trên, việc sớm hoàn thiện các điểm kết nối giữa những tuyến cao tốc đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo định hướng tổ chức giao thông được đưa ra tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý kết nối giữa cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao Quốc lộ 56 và theo chiều ngược lại.

Bên cạnh đó, phương án kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua nút giao Tân Hiệp cũng được nghiên cứu triển khai.

Việc nối thông các tuyến cao tốc được kỳ vọng phân bổ lại dòng phương tiện, đặc biệt xe tải, qua đó giảm áp lực cho Quốc lộ 51.

Khi các điểm kết nối này hoàn thành, phương tiện từ Tp.HCM hoặc các tỉnh miền Tây có thể đi theo cao tốc Bến Lức - Long Thành, tiếp tục kết nối qua khu vực Long Thành để đi Vũng Tàu mà không phải phụ thuộc vào Quốc lộ 51 như hiện nay.

Đặc biệt, việc mở rộng đối tượng phương tiện được lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ rệt đối với dòng xe vận tải.

Theo yêu cầu đặt ra, phương án tổ chức giao thông hướng tới việc đưa ô tô tải trọng lớn và xe từ 9 chỗ trở lên lưu thông trên tuyến cao tốc này, đồng thời kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành.

Đây là hướng phân luồng có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Long Thành, nơi tập trung sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và các tuyến giao thông huyết mạch đi cảng biển.

Khi xe tải được phân bổ lên các tuyến cao tốc, áp lực phương tiện trên Quốc lộ 51 có thể từng bước được giảm xuống. Đây cũng là điều kiện để tổ chức lại dòng xe, hạn chế tình trạng phương tiện vận tải lớn cùng dồn vào các tuyến đường đô thị và quốc lộ.

Ngay tại hiện trường kiểm tra, lãnh đạo UBND Tp.Đồng Nai và Tp.HCM đã thống nhất phối hợp triển khai phương án tổ chức giao thông, hướng tới mục tiêu hoàn thành kết nối trong tháng 10.

Việc khẩn trương nối thông các tuyến cao tốc không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với mạng lưới vận tải của khu vực Đông Nam Bộ.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành từng bước hoàn thiện, cùng với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics phát triển nhanh, nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa qua khu vực được dự báo tiếp tục tăng.

Do đó, việc hình thành các hành lang cao tốc liên thông sẽ giúp tăng khả năng khai thác hạ tầng, rút ngắn hành trình, đồng thời tạo thêm dư địa để phân bổ phương tiện khỏi Quốc lộ 51.

Với người dân và doanh nghiệp vận tải, hiệu quả rõ nhất được kỳ vọng là có thêm lựa chọn hành trình, giảm thời gian di chuyển và hạn chế tình trạng ùn ứ trên các tuyến đường đang chịu tải lớn.

Về lâu dài, khi các tuyến cao tốc được kết nối đồng bộ, khu vực Long Thành có thể phát huy tốt hơn vai trò đầu mối giao thông của vùng, kết nối sân bay Long Thành với Tp.HCM, miền Tây, các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển Đông Nam Bộ.

Trong bối cảnh Quốc lộ 51 đang phải khai thác với lưu lượng phương tiện rất lớn, việc sớm hoàn tất các hạng mục sửa chữa, hoàn trả mặt đường và tổ chức giao thông hợp lý tại những vị trí thi công được kỳ vọng sẽ hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến.

Người dân, tài xế cũng mong các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thực hiện theo phương án cuốn chiếu, hoàn thành đến đâu hoàn trả mặt đường đến đó, qua đó sớm đưa các đoạn tuyến trở lại trạng thái khai thác ổn định.