Lâm Đồng ra quân chỉnh trang đô thị, hướng tới Festival Hoa 2026

Phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức lễ phát động. Ảnh V.Loan

Tại các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt và Phú Thuỷ, lễ phát động được tổ chức đồng loạt trong sáng 4/10.

Sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân cùng tham gia tổng vệ sinh tại các tuyến đường, khu dân cư, tổ dân phố và khu vực công cộng.

Cán bộ, người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: V.Loan

Hoạt động không chỉ hướng đến việc làm sạch cảnh quan trước Festival mà còn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm hình thành ý thức giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, các phường sẽ duy trì nhiều hoạt động trước, trong và sau Festival. Người dân được vận động chủ động vệ sinh khu vực trước nhà, khơi thông rãnh thoát nước, thu gom và phân loại rác, bỏ rác đúng thời gian, địa điểm; không đốt hoặc xả rác bừa bãi.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo cũng được khuyến khích chỉnh trang khuôn viên, mặt tiền và khu vực tiếp giáp với đường phố.

Cán bộ, người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt tổng vệ sinh đường phố, khu vực xung quanh trụ sở làm việc. Ảnh: B.Vân

Cùng với vệ sinh môi trường, các địa phương tập trung xử lý những điểm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị như cỏ dại, bụi rậm che khuất tầm nhìn, quảng cáo, rao vặt, tờ rơi được dán hoặc vẽ trái phép trên tường rào, cột điện, trụ cầu và các công trình công cộng.

Việc trồng, chăm sóc hoa và cây xanh được xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Tùy điều kiện thực tế, các khu dân cư, hộ gia đình, cơ quan, trường học và đơn vị sẽ lựa chọn hình thức phù hợp để tạo thêm những mảng xanh, tuyến hoa và điểm nhấn cảnh quan.

Phong trào "Đổi rác thải lấy quà tặng" thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: V.Loan

Nhiều mô hình được các phường triển khai như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mỗi tổ dân phố - một tuyến đường hoa”, “Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa”, “Đổi rác thải lấy quà tặng”... Qua đó, phong trào được kỳ vọng lan tỏa từ từng hộ gia đình đến từng khu dân cư, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Lạt văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.

Tổng vệ sinh ở phường Xuân Trường - Đà Lạt. Ảnh: B.Vân

Tại một số địa phương, hoạt động “Đổi rác thải lấy quà tặng” thu hút đông đảo học sinh và người dân tham gia. Không chỉ góp phần thu gom rác thải, mô hình còn tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về phân loại, tái chế và giảm lượng rác thải ra môi trường.

Cán bộ, người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt tổng vệ sinh đường phố, khu vực xung quanh trụ sở làm việc. Ảnh: X.Hương

Để các hoạt động hưởng ứng Festival được triển khai thực chất, UBND các phường có sự kiện trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi thường xuyên. Những tập thể, cá nhân và tổ dân phố thực hiện tốt sẽ được biểu dương; các khu vực còn tồn tại về vệ sinh, cảnh quan được nhắc nhở và kịp thời khắc phục.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 có chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, dự kiến khai mạc tối 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival dự kiến diễn ra tối 31/12/2026.

Festival năm nay dự kiến có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với nhiều hoạt động đáng chú ý như phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”; Không gian hoa; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; Dalat Palace Floral Golf Invitational; hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững chuỗi giá trị Hoa Đà Lạt”...

Phường Phú Thuỷ dọn dẹp vệ sinh khu dân cư, hướng tới Festival Hoa 2026

Các hoạt động trọng tâm tập trung trong tháng 12/2026, hướng tới mục tiêu đưa Festival trở thành dịp quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

Trong đó, việc đồng loạt chỉnh trang đô thị, chăm sóc hoa và cây xanh từ sớm được kỳ vọng tạo nền cảnh quan đồng bộ, để mỗi tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng cùng góp phần làm nên diện mạo Đà Lạt tươi mới trong mùa Festival.

Video: Phường Xuân Hương - Đà Lạt ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh

Các em học sinh tham gia chương trình đổi rác lấy quà tại lễ phát động. Nguồn: facebook Tuổi trẻ Lâm Viên - Đà Lạt

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng hoa tại khu dân cư. Nguồn: facebook Tuổi trẻ Lâm Viên - Đà Lạt

Học sinh, trẻ em tham gia chương trình đổi rác lấy quà tại lễ phát động. Nguồn: facebook Tuổi trẻ Lâm Viên - Đà Lạt

Đổi rác lấy quà tặng tại chương trình. Nguồn: facebook Tuổi trẻ Lâm Viên - Đà Lạt

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia vệ sinh môi trường. Nguồn: facebook Tuổi trẻ Lâm Viên - Đà Lạt

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Nguồn: facebook Tuổi trẻ Lâm Viên - Đà Lạt