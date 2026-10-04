Lâm Đồng tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2027

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026. (Ảnh tư liệu)

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2026, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực triển khai, qua đó tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tuyển quân được nâng lên, bảo đảm đúng luật, đúng quy trình và an toàn. Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, đúng quy định, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Tuy nhiên, chất lượng tuyển quân giữa các địa phương chưa đồng đều; công tác quản lý nguồn, xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ.

Tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026. (Ảnh tư liệu)

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và các văn bản liên quan, bởi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; người đứng đầu cần phát huy trách nhiệm của trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình các bước trong công tác tuyển quân, nhất là quản lý nguồn, khám sức khỏe, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị và bình cử công khai. Việc phối hợp với các đơn vị nhận quân để chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân, không để xảy ra trường hợp phải bù, đổi sau giao nhận quân.

Các chiến sĩ bước qua cầu vinh quang, hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026. (Ảnh tư liệu)

Song song đó, tiếp tục tuyển chọn đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% chỉ tiêu giao quân trở lên; ưu tiên công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và con em cán bộ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự gương mẫu tham gia nhập ngũ; quan tâm tuyển chọn công dân là người dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Các đơn vị, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong từng khâu, từng bước của quy trình tuyển quân; kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, ngăn ngừa tiêu cực, sai phạm; trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về địa phương chu đáo, trang trọng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quan tâm hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, giúp quân nhân ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương.