Manchester United bước vào trận đấu với Tottenham ở vòng đấu thứ 6 sau chuỗi 4 trận hòa và thua ở đấu trường quốc nội. Sau 5 vòng đấu, “Quỷ đỏ” chỉ có 1 trận thắng trước Ipswich với tỉ số 5-2, còn lại là hòa Everton 2-2, Fulham 1-1 và thua Man City 0-1, Brighton 2-3 (Cúp Liên đoàn). Điều đáng nói 2 trận thua của Man United đều diễn ra trên sân nhà của “Quỷ đỏ”. Vấn đề của Carrick không nằm hoàn toàn ở khả năng tạo cơ hội, khi Man United đã ghi 8 bàn sau 5 trận. Tuy nhiên, khả năng biến ưu thế tấn công thành điểm số là điều mà Carrick cần phải đặc biệt lưu tâm. Trận hòa Fulham là ví dụ rõ nhất: đội bóng do Carrick dẫn dắt có thời điểm tạo được sức ép mạnh mẽ nhưng cuối cùng chỉ có được 1 điểm. Trước Tottenham, Man United cần phải cải thiện điểm yếu này, nếu muốn giành một chiến thắng để thoát khỏi khu vực giữa bảng, còn ngược lại “Quỷ đỏ” sẽ bị chìm sâu thêm ở nửa dưới BXH. Và đêm 10/10, đoàn quân của HLV Carrick vẫn chưa thể vượt qua chuỗi khủng hoảng khi tiếp tục không thắng, dù đối thủ chỉ là Tottenham - đội bóng đang đứng chót trên BXH Ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, vấn đề của Tottenham còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sau 5 vòng đầu tiên, “Gà trống” mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm và đứng cuối BXH. Điều không ai có thể tưởng tượng đối với một đội bóng đặt nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay. Cần nhớ, ở kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhà cầm quân người Italia đã được cấp hơn 300 triệu bảng để mua sắm, tuy nhiên kết quả 5 vòng đầu tiên chỉ là hai từ: thất vọng. Ở vòng đấu thứ 6, nếu không thắng Man United, Tottenham sẽ trải qua mùa giải đầu tiên không thắng trận nào sau 6 trận mở màn ở Premier League. Tuy nhiên, đối đầu với Man United trong thời điểm này, để có được một kết quả tích cực sẽ là một bài toán rất khó đối với De Zerbi. Dù cho Tottenham vẫn có những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt, nhưng khả năng chuyển quyền kiểm soát bóng thành cơ hội, thực sự là điểm yếu lớn nhất của “Gà trống” ở thời điểm hiện tại. Muốn có điểm trước Man United, HLV Roberto De Zerbi phải tìm cách giải bài toán hàng công. Tuy nhiên, khi phong độ các chân sút của Tottenham đang cực kỳ kém cỏi, việc rời Old Trafford với 1 điểm cũng đã là thành công đối với “Gà trống”.

Đón tiếp Tottenham, HLV Michael Carrick chỉ thực hiện 2 sự thay đổi người ở đội hình xuất phát so với trận hòa Fulham 3 tuần trước khi Diogo Dalot và Marcus Rashford lần lượt nhường chỗ cho Leny Yoro và Amad Diallo. Về phía Tottenham, HLV Roberto De Zerbi đã cho một số cầu thủ đáng chú ý như Micky van de Ven, Omar Marmoush và Mateus Fernandes ngồi dự bị. Thật bất ngờ, Tottenham chủ động chơi tấn công, pressing tầm cao, lấn lướt, khiến cho Man United gần như phải co cụm về phòng ngự. Dù vậy, “Quỷ đỏ” vẫn đứng vững trong suốt hiệp 1 nhờ sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn chưa có những thay đổi rõ rệt, khi Tottenham tiếp tục kiểm soát thế trận, dồn ép Man United. Tuy nhiên, những pha phản công của đội chủ nhà đã có nét hơn so với hiệp 1. Trong thế trận phòng ngự - phản công, Man United bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 73. Nhận đường chuyền của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo bình tĩnh xử lí bóng trước khi tung cú sút hạ gục thủ thành Antonin Kinsky. Trước nguy cơ trắng tay, Tottenham dồn toàn lực tấn công. Những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp. Phút 90+2, bSandro Tonali thực hiện quả tạt vào vòng cấm để Dominic Solanke bật cao đánh đầu ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho “Gà trống”. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, với kết quả này, cả 2 đội đều tiếp tục níu nhau chìm trong khủng hoảng.