Arsenal trả giá đắt sau trận thắng Leeds

Arsenal tìm lại niềm vui chiến thắng sau thất bại trước Brighton ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Emirates, đội bóng của HLV Mikel Arteta lại đón tin không vui về lực lượng.

Tờ SunSport cho biết, hậu vệ Piero Hincapie bất ngờ gặp vấn đề ở cổ chân phải khi tham gia bài chạy thả lỏng cùng các đồng đội sau trận. Tuyển thủ Ecuador đau đớn, không thể tự rời sân và phải nhờ thủ môn dự bị Illan Meslier hỗ trợ đưa ra ngoài.

Điều đáng nói, Hincapie chỉ được tung vào sân thay Riccardo Calafiori từ phút 82. Sau khoảng 8 phút thi đấu chính thức, hậu vệ 24 tuổi vẫn tham gia bài tập bổ sung nhằm duy trì thể lực, nhưng không may gặp sự cố.

Hậu vệ Piero Hincapie thi đấu trong trận Arsenal ngược dòng thắng Leeds 2-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 10/10 (giờ Hà Nội). Sau trận, anh gặp vấn đề ở cổ chân khi thả lỏng. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Chấn thương đến đúng thời điểm Hincapie vừa trở lại sau những vấn đề về cơ bắp. Anh mới có 3 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, đều từ ghế dự bị, trong khi Arsenal đang cần thêm những phương án xoay tua hàng thủ.

Trước đó, đội chủ sân Emirates phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trước Leeds. Họ bị James Justin chọc thủng lưới phút 55, song ngược dòng nhờ các bàn thắng của Calafiori và tiền vệ Bruno Guimaraes ở phút 62 và 70.

Kết quả này giúp nhà đương kim vô địch có 5 chiến thắng sau 6 vòng, tạm thời bắt kịp điểm số với Man City chưa đá vòng 6.

Dù vậy, sự cố của Hincapie khiến HLV Arteta thêm đau đầu khi trung vệ William Saliba vẫn đang điều trị chấn thương lưng, còn tiền vệ Christos Tzolis phải nghỉ thi đấu vì vấn đề cơ bắp.

Trước mắt, Arsenal sẽ tiếp Lille tại Champions League lúc 2h ngày 14/10 (giờ Hà Nội). Hincapie dự kiến được kiểm tra trong 48 giờ sau trận gặp Leeds để xác định mức độ tổn thương và khả năng góp mặt ở cuộc đấu này.