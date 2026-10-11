Tiền đạo Man Utd bị CĐV kêu gọi thay ra giữa trận đấu với Tottenham

“Cunha còn cãi nhau với CĐV, tình hình đội bóng chưa bao giờ tồi tệ đến thế”, một người hâm mộ Man Utd bình luận trên mạng xã hội, sau màn lời qua tiếng lại được cho là xảy ra giữa tiền đạo Brazil và khán giả tại Old Trafford.

Sự việc diễn ra giữa hiệp 1 trận Man Utd tiếp Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Dù chỉ phải gặp đối thủ đang đứng cuối bảng, đội chủ nhà lại thi đấu lép vế, khiến những tiếng la ó ngày càng lớn trên khán đài.

Tờ SunSport cho hay, tiền đạo Cunha dường như đã đáp trả khi bị CĐV chỉ trích. Hành động của anh nhanh chóng gây tranh luận, nhất là khi Man Utd chỉ tung ra 1 cú sút trong cả hiệp 1 và phải rời sân trong tiếng la ó lúc nghỉ giữa trận.

“Cunha thực sự khiến tôi phát cáu”, một CĐV viết. Người khác gay gắt hơn: “Xem Cunha chơi bóng chẳng khác nào bắt một đứa trẻ sơ sinh giải toán đại số”.

Tiền đạo Matheus Cunha dường như đáp lại sự chỉ trích của CĐV nhà trong trận Man Utd hòa Tottenham 1-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh rạng sáng 11/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều cho rằng tiền đạo 27 tuổi có ý định gây hấn. Một người hâm mộ nhận xét: “Cunha đang cố kêu gọi người hâm mộ cổ vũ đội bóng, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ anh ấy”.

Quan điểm này cho thấy hành động của tuyển thủ Brazil cũng có thể xuất phát từ mong muốn vực dậy bầu không khí tại Old Trafford.

Dẫu vậy, sự kiên nhẫn của một bộ phận khán giả dường như đã cạn. “Thay Cunha ra đi, cho cậu ta ra ngay”, một tài khoản tiếp tục chỉ trích trên mạng xã hội.

‘Quỷ đỏ’ sau đó thi đấu khởi sắc hơn và vượt lên dẫn trước Man Utd khi tiền đạo Bryan Mbeumo ghi bàn từ đường kiến tạo của chính Cunha ở phút 73.

Tottenham còn mất tiền vệ Rodrigo Bentancur vì thẻ đỏ, nhưng đội chủ nhà không bảo vệ được lợi thế, để tiền đạo Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ.

Trận hòa đẩy Man Utd vào khởi đầu tệ nhất tại Ngoại hạng Anh trong 40 năm qua. Sau 6 vòng, đội bóng thầy trò Carrick mới giành 6 điểm, với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Đây là thành tích thấp nhất của họ ở cùng giai đoạn kể từ mùa 1986-1987.