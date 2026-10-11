Messi đăng trên Instagram: “Thật là một hành trình tuyệt vời mà chúng ta đang cùng nhau trải qua. Tango cuối cùng. Hãy tiến đến trận chung kết, tiến lên Argentina!!!”.

Ai cũng háo hức được hòa vào một sự kiện đặc biệt, giàu xúc cảm khi chứng kiến trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước đó, từ lúc mặt trời chưa lặn, mọi ngã đường của thủ đô hướng về sân bóng luôn nườm nượp dòng người thuộc mọi lứa tuổi với hình ảnh, biểu ngữ bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân người đội trưởng tài hoa.

Bầu trời xanh trong ở Rosario - một phố ngoại ô Buenos Aires, nơi Messi chào đời - xuất hiện chiếc áo đấu khổng lồ mang số 10 quen thuộc lượn những vòng dịu dàng dưới cánh chiếc trực thăng bay chậm… Như thể mọi điều, mọi nghĩa cử trong ngày đặc biệt này đều hướng đến và dành cho buổi vinh danh tuyển thủ từng góp mặt và là trụ cột then chốt đưa đội tuyển nhà ba lần vào chung kết vận hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có một lần lên ngôi.

Người Argentina trân trọng gọi đó là “Điệu tango cuối cùng”. Cả trái bóng dành thi đấu ở sân Monumental lúc này cũng mang kèm dòng chữ thiêng liêng ấy.

Tất nhiên, cái vũ điệu truyền thống kia luôn còn mãi và hiện hữu sinh động trong mỗi ngày của đất nước này như một báu vật đặc trưng. Nó chỉ dừng lại trên sân bóng với một người đến lúc phải giã từ theo quy luật nghiệt ngã của thời gian, tuổi tác. Phút dừng lại của con người ấy, sau những gì mà anh ấy đã phụng hiến cho màu áo đội tuyển với 125 bàn thắng, 2 chiếc cúp Copa America và một Cúp vàng thế giới, vì thế, trở thành niềm cảm hứng làm lay động bao tâm hồn.

Và họ đã không thất vọng khi chờ đợi chứng kiến thêm một lần nét thanh tao từ điệu nhảy cuối cùng này của nhân vật mà mình ngưỡng mộ. Vẫn xông xáo hết mình dù trong không khí hữu nghị, Messi góp hai đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và tự mình sút thành công trên chấm 11 mét. Còn đó trong anh các đường chọc khe sắc nét, các quả tạt bóng từ hai cánh nhắm vào tầm lao lên của đồng đội, các quả sút phạt đưa bóng theo đường cong chẳng ai ngờ.

Chính đường nét tận lực trong vũ điệu cuối cùng này góp phần làm lộng lẫy thêm khoảnh khắc vinh danh anh diễn ra ở phút thứ 10: Pháo hoa rực sáng một góc trời Buenos Aires, cả khán đài ầm vang giọng gọi tên Messi vào lúc giữa sân, đồng đội và đối thủ lần lượt dành cho anh những vòng tay nồng ấm.

Một đêm thiêng liêng không thể nào quên với người đàn ông 39 tuổi hết lòng vì sự nghiệp và vì niềm vui của khán giả. Đêm anh nhớ cha mình bằng động tác dang hai tay về phía trời xa sau phút ghi bàn. Trên khán đài, mẹ anh - bà Cecila lúc ấy ngồi bên cô con dâu Antonela Roccuzzo - cũng rưng rưng nhìn xuống con trai.

Làm sao kìm được nước mắt trước từng khoảnh khắc chuyển tải và nhắc nhở bao tấm chân tình dành cho mình trong hành trình sự nghiệp. Messi bảo mình tự hào và hạnh phúc vì nhận được sự thương yêu bền vững của người hâm mộ và trái tim anh sẽ theo cùng họ đến cuối đời. Mắt anh từng nhòa lệ khi ngồi bên cạnh ba con trai Thiago, Mateo, Ciro trên xe buýt đến sân Monumental và hình ảnh này khiến bao đồng đội xung quanh xao lòng.

Vũ điệu cuối của anh khiến khán giả chạnh lòng. Từ bây giờ, họ không còn thấy Messi trong chiếc áo xanh sọc trắng kia…