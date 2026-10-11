Van der Sar: Indonesia có quá nhiều cầu thủ mang dòng máu Hà Lan

Van der Sar chúc mừng chức vô địch của tuyển Indonesia. Ảnh: Reuters.

Lời chúc mừng được đưa ra trong khuôn khổ sự kiện giao lưu đặc biệt của dàn huyền thoại Manchester United tổ chức tại thủ đô Jakarta (Indonesia). Sự kiện diễn ra tại khách sạn The Ritz-Carlton, quy tụ Van der Sar cùng 6 cựu sao "Quỷ đỏ" gồm Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Carlos Tevez, Dwight Yorke và Radamel Falcao.

Ngay sau các hoạt động giao lưu, ông đã dành thời gian trao đổi với truyền thông địa phương, bao gồm chuyên trang thể thao Bola.

Đánh giá về chức vô địch FIFA ASEAN Cup của "Garuda", Van der Sar nhấn mạnh: "Tôi luôn cảm thấy vui khi trở lại Indonesia, nơi có sự gắn kết sâu sắc về truyền thống và di sản văn hóa với đất nước Hà Lan. Xin chúc mừng người hâm mộ Indonesia về chức vô địch FIFA ASEAN Cup. Đội tuyển quốc gia của các bạn hiện sở hữu nhiều cầu thủ mang dòng máu Hà Lan, tạo nên một mối liên kết bóng đá đặc biệt và hiệu quả".

Huyền thoại Manchester United cũng đặc biệt đề cập tới trường hợp của thủ môn thuộc biên chế Ajax, Maarten Paes, người gác đền đang đóng vai trò trụ cột nơi khung gỗ của Indonesia, cùng làn sóng cầu thủ gốc Hà Lan khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo.

Lịch trình hoạt động kéo dài hai ngày tại Indonesia của dàn sao MU bao gồm tiệc tối giao lưu, lớp đào tạo kỹ thuật thực tế cho cầu thủ trẻ, thi đấu giao hữu và buổi ký tặng độc quyền dành cho 120 người hâm mộ may mắn.

Cảnh hỗn loạn trong ngày sao Indonesia được vinh danh Tối 10/10, tại vòng 8 La Liga, trận đấu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club bị hoãn vô thời hạn khi CĐV chủ nhà liên tục ném các vật thể xuống mặt sân.