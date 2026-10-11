Ronaldo gọi, Messi trả lời bằng cú đúp

Messi lập cú đúp cho Inter Miami.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn cho Al Nassr ở giải VĐQG Saudi Arabia, Lionel Messi đáp trả với thành tích còn tốt hơn khi ghi cú đúp.

Màn tỏa sáng rực rỡ của bộ đôi Lionel Messi và Luis Suárez giúp thầy trò HLV Kily González giành trọn 3 điểm thuyết phục. Đối đầu với đối thủ yếu hơn, không khó để Inter Miami mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 nhờ công của Luis Suarez.

Đến phút 39, chân sút người Uruguay hoàn tất cú đúp. Song, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu. Tâm điểm vẫn nằm ở Messi. Phút 47 ngay đầu hiệp hai, Messi ghi tên mình lên bảng điện tử với pha dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami.

Chỉ 13 phút sau, siêu sao người Argentina hoàn tất cú đúp trong trận đấu, khi anh đi bóng từ giữa sân, vượt qua hàng thủ đối phương rồi ấn định thắng lợi tưng bừng 4-0 cho đội chủ nhà.

Dù bước sang tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn duy trì hiệu suất thi đấu đỉnh cao ở mức kinh ngạc. Tính riêng trong 17 lần ra sân gần đây cho Inter Miami, Messi để lại dấu ấn trực tiếp vào 32 bàn thắng (19 bàn thắng, 13 đường kiến tạo).

Trung bình mỗi trận đá chính, siêu sao mang áo số 10 đóng góp gần 2 bàn thắng (1,88 bàn/trận), hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung của giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Messi cũng chính thức cán mốc 934 bàn thắng sự nghiệp.

Siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đạt đến con số kỷ lục này nhanh nhất lịch sử, xét trên cả tổng số trận thi đấu lẫn số tuổi nghề.