Thống kê trận đấu Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Cùng có 6 điểm sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan gặp nhau lúc 18h ngày 11/10 để phân định ngôi đầu bảng D và suất duy nhất dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Chủ nhà chỉ cần hòa, nhưng HLV Okiyama Masahiko muốn các học trò bước vào trận với tâm thế chiến thắng.