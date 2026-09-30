'Lá chắn mềm' nơi biên cương

Cùng chi bộ bám cơ sở

Mỗi tháng một lần, căn nhà sinh hoạt cộng đồng ở bản Tuộc, xã Thượng Trạch lại sáng đèn. 19 đảng viên trong chi bộ có mặt đông đủ. Cuộc họp không có những nội dung quá lớn lao, cũng không phải nơi để đọc những báo cáo dài dòng. Người ta cùng nhau bàn chuyện đàn bò của dân có phát triển tốt hay không, rừng keo mới trồng có tỉ lệ sống bao nhiêu phần trăm, trong bản còn hộ nào khó khăn cần được hỗ trợ để thoát nghèo trong thời gian tới.

Bản Tuộc có 85 hộ, 408 nhân khẩu, chủ yếu là người Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều), địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy xã Thượng Trạch đã phân công thiếu tá Bùi Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã phụ trách, thực hiện mô hình Dân vận khéo “Đảng viên bám bản” ở bản Tuộc.

Công an xã Thượng Trạch phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc biên cương - Ảnh: CACC

Từ khi nhận nhiệm vụ, thiếu tá Bùi Thanh Lâm cùng Chi bộ bản Tuộc phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết của cộng đồng. Không chỉ lãnh đạo phát triển kinh tế, chi bộ còn là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, là cầu nối giữa chính quyền với bà con trong bản.

Ông Đinh Eng, Bí thư Chi bộ bản Tuộc, cho biết, các đồng chí trong tổ “Đảng viên bám bản” thường xuyên có mặt cùng đảng viên trong chi bộ bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân. Nhờ vậy, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước được kịp thời đưa vào cuộc sống; người dân thấy rõ hiệu quả từ những việc làm cụ thể.

Gia đình ông Đinh Xê là một ví dụ. Nhiều năm trước, gia đình ông được hỗ trợ giống bò sinh sản để phát triển kinh tế. Khi ấy, không ít người còn băn khoăn liệu mô hình có hiệu quả hay không. Thế nhưng, với sự động viên của chi bộ, chính quyền địa phương và các đảng viên “bám bản”, cùng quyết tâm của gia đình, đàn bò từng bước phát triển. Đến nay, từ những con giống ban đầu, đàn bò của ông Xê phát triển qua từng năm, đưa gia đình trở thành hộ có kinh tế khá trong bản.

Gia đình ông Đinh Thảo là một trong những hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2026. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên “bám bản”, cuộc sống của gia đình ông Thảo đã có những đổi thay rõ nét. Từ những mô hình sinh kế được hỗ trợ, gia đình ông Thảo và nhiều bà con trong bản từng bước thay đổi tư duy sản xuất, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ mà chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của mình, cùng vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xây dựng thế trận “lòng dân” vững chắc

Ở những địa bàn miền núi, vùng biên như Thượng Trạch, các buổi sinh hoạt chi bộ không chỉ dừng lại ở việc bàn chuyện phát triển kinh tế hay xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều năm nay, đây còn là dịp để lực lượng Công an xã gặp gỡ đảng viên, người có uy tín và người dân nhằm nắm bắt tình hình địa bàn, tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, ANBG.

Thiếu tá Lê Xuân Toản, Phó Trưởng Công an xã Thượng Trạch, cho biết, chi bộ thôn, bản là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất. Vì vậy, Công an xã luôn tranh thủ các buổi sinh hoạt chi bộ để tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng thời nắm bắt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, khi Đảng ủy xã triển khai mô hình Dân vận khéo “Đảng viên bám bản”, đã có 4 đồng chí chỉ huy Công an xã tham gia “bám bản” ở những địa bàn khó khăn, phức tạp. Qua đó, nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm ANTT được nắm bắt, xử lý kịp thời. Khi cán bộ Công an nhân dân cùng chi bộ gần gũi với dân, được người dân tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ thông tin thì nhiều vụ việc được phát hiện từ sớm, giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Công an xã Thượng Trạch giúp người dân thực hiện “chuyển đổi số” - Ảnh: P.P

Theo thiếu tá Toản, ngoài các đồng chí tham gia tổ “Đảng viên bám bản”, thời gian qua, Công an xã Thượng Trạch duy trì hiệu quả các mô hình giữ gìn ANTT ở thôn, bản. Cán bộ, đảng viên Công an xã thường xuyên về bản, đến từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật, phổ biến các quy định liên quan đến bảo vệ biên giới, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Ông Đinh Nít, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản A Ky, cho rằng, muốn giữ bình yên cho bản làng, trước hết phải giúp người dân hiểu pháp luật. Khi người dân hiểu và chấp hành pháp luật, họ không chỉ tự bảo vệ mình mà còn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm ANTT.

Chính từ những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa cán bộ Công an, cán bộ cơ sở với người dân, từ các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cộng đồng, nhiều mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt, trong quý III/2026, trên địa bàn xã Thượng Trạch không xảy ra các vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tá Bùi Thanh Lâm, Trưởng Công an xã Thượng Trạch, cho biết, với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tranh thủ vai trò của các chi bộ, già làng, trưởng bản và người có uy tín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân hay những lần xuống tận thôn, bản, lực lượng Công an có điều kiện gần dân hơn, hiểu dân hơn và kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Xã Thượng Trạch có diện tích tự nhiên gần 1.100km², dân số trên 870 hộ/gần 3.750 người. Thượng Trạch có đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài 58,142km, từ mốc quốc giới số 537 đến 549 và 1 cột mốc dấu. Cùng với việc bảo đảm ANTT trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Công an xã Thượng Trạch tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên cương Tổ quốc.

Bản Tân Trạch là địa bàn sinh sống của đồng bào Arem (dân tộc Chứt). Trước đây, một trong những vấn đề đáng lo ngại là tình trạng người dân thích uống rượu, có người say rượu suốt ngày, bỏ bê công việc sản xuất và nhiều lần gây mất ANTT trong bản.

Cùng với việc cử đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng Công an xã, tham gia tổ “Đảng viên bám bản”, Công an xã Thượng Trạch thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân không uống rượu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Sau các buổi tuyên truyền, đồng bào Arem đã ký cam kết giảm bớt việc uống rượu và tham gia giao thông đúng luật. Những bản cam kết này thể hiện trách nhiệm của từng gia đình đối với cộng đồng. Đến nay, tình trạng say rượu trong bản đã giảm rõ rệt, đồng bào Arem tích cực tham gia lao động sản xuất, tuần tra bảo vệ rừng cùng lực lượng chức năng.

Từ các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ, nhiều nguồn tin quý giá cũng được người dân cung cấp cho lực lượng chức năng. Theo Công an xã, việc người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới.

Không chỉ đồng hành với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, nhiều người dân còn lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận “lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.