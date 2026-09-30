Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy An Giang.

Sáng 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 12 điểm cầu cấp tỉnh và 102 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn.

Theo đồng chí Lê Quang Tùng, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền, nguồn lực, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, có tính khả thi và phù hợp chức năng, điều kiện thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời không để tinh thần này trở thành lý do làm sai nguyên tắc, quy định.

“Người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động và kết quả”, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, quyết định và chịu trách nhiệm đối với những việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị.

Tổ chức lại không gian phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu An Giang tổ chức lại không gian phát triển, phát huy lợi thế liên kết vùng và mở rộng các động lực tăng trưởng mới.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh tập trung phát huy lợi thế biển đảo, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, dịch vụ, vui chơi giải trí và sự kiện quốc gia, quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045, An Giang trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu mạnh ở cấp quốc gia và khu vực.

Đồng chí Lê Quang Tùng cũng yêu cầu tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối nguồn lực phục vụ phát triển; đổi mới công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở được yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đưa nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, chú trọng môi trường số và cung cấp thông tin chính thống, kịp thời.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá và chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm, tiến độ và dữ liệu để kiểm chứng.

“Qua thực hiện phải làm rõ: Vấn đề gì đã được giải quyết? Điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ? Hiệu quả mang lại là gì?”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy An Giang.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang triển khai các nội dung cốt lõi:

1. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”;

2. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 15/9/2026 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

3. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

4. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về “phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”.

5. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

6. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về “công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.