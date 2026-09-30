Chuyển đổi số trong Đảng ở Tân Long

Đổi mới sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ xã Tân Long hiện có 560 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi, đảng bộ trực thuộc. Xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số.

Đảng viên Chi bộ thôn 8, xã Tân Long sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử nghiên cứu các nghị quyết, tài liệu.

Ở các chi bộ, chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, từ trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ đến tổ chức sinh hoạt Đảng. Hiện, 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; 100% đảng viên sử dụng ứng dụng để nghiên cứu tài liệu, phục vụ các kỳ sinh hoạt. Một cách làm đang phát huy hiệu quả là đưa văn bản, tài liệu lên nhóm Zalo của chi bộ trước mỗi kỳ họp để đảng viên chủ động nghiên cứu. Nhờ đó, thời gian sinh hoạt chi bộ không còn dành nhiều cho việc đọc, phổ biến văn bản mà tập trung hơn vào thảo luận, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Văn Xuân, Bí thư Chi bộ thôn 8 cho biết: “Trước đây, khi có nội dung cần quán triệt, những thông báo gấp, tôi phải gọi điện cho từng đảng viên, có trường hợp phải đến tận nhà. Nay mọi thông báo, lịch sinh hoạt, tài liệu được chuyển đến đảng viên qua nhóm Zalo nên thuận tiện hơn. Sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đảng viên có thêm kênh chính thống để nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị và tài liệu phục vụ sinh hoạt Đảng. Việc ứng dụng công nghệ giúp các buổi sinh hoạt chi bộ ngắn gọn hơn về thông tin, sâu hơn trong thảo luận và rõ hơn về trách nhiệm của mỗi đảng viên”.

Từ các chi bộ thôn đến chi bộ trường học, chuyển đổi số đang trở thành một phần trong phương thức tổ chức công việc. Tại các trường học, nền tảng số được sử dụng trong quản lý đảng viên, lưu trữ hồ sơ, cung cấp tài liệu, phục vụ học tập nghị quyết… Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Bí thư Đảng ủy trường Mầm non Tân Long cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ công tác chuyên môn mà còn tạo thuận lợi cho công tác Đảng trong nhà trường. Tài liệu nghiên cứu, các nghị quyết, chỉ thị, nội dung sinh hoạt được gửi trước qua dữ liệu để đảng viên chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời. Khi tổ chức họp, nội dung tập trung vào những vấn đề cần trao đổi, thống nhất, nhờ đó thời gian sinh hoạt được sử dụng hiệu quả hơn”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Cùng với đổi mới sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Tân Long tập trung chuẩn hóa quy trình xử lý công việc trên môi trường điện tử. 100% cán bộ, công chức có thẩm quyền ký văn bản được trang bị chữ ký số. Các văn bản không mật được thực hiện theo quy trình tiếp nhận, xử lý, ký số và lưu trữ điện tử. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Đảng ủy với UBND xã được thực hiện qua hệ thống quản lý văn bản iOffice; với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội qua hệ thống thông tin của MTTQ Việt Nam. Tỷ lệ văn bản trao đổi điện tử giữa các cơ quan đạt 100%, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý công việc, hạn chế việc in ấn, luân chuyển văn bản giấy.

Một trong những nhiệm vụ được xã chú trọng là số hóa hồ sơ đảng viên. Đảng bộ xã đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên và cập nhật đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng chí Nguyễn Thị Phấn, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tân Long cho biết: “Xã đã thành lập các tổ để kiểm kê, rà soát hồ sơ đảng viên. Từng hồ sơ được phân loại theo tình trạng hoặc cần chỉnh lý trước khi quét, ký số và cập nhật lên hệ thống. Khi dữ liệu được số hóa và cập nhật thường xuyên, việc tra cứu, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo và chuẩn bị nội dung tham mưu cho cấp ủy sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn”.

Để cán bộ, đảng viên làm chủ công nghệ, Đảng bộ xã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn đồng nghiệp; kỹ năng số được lồng ghép trong sinh hoạt chuyên đề, giao ban và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Đối với đảng viên lớn tuổi còn hạn chế về công nghệ, xã chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp để hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử.

Đồng chí Đặng Thị Minh Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Long cho biết: “Đảng bộ xã xác định triển khai từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Thời gian tới, xã tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các hệ thống dùng chung để chuyển đổi số thực sự phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trên địa bàn”.

Chuyển đổi số ở Tân Long không chỉ là câu chuyện về phần mềm, thiết bị hay dữ liệu. Đó là quá trình đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và cách tổ chức công việc, hướng tới xây dựng tổ chức Đảng hoạt động khoa học, kịp thời, hiệu quả hơn. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.