Lấy hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri làm thước đo chất lượng cơ quan dân cử

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 30/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10; quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có quy chế đánh giá, xếp loại Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hoàn thành nhiều công việc trong tháng 9

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo kết quả hoạt động tháng 9/2026 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số trong hoạt động HĐND. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại 21 xã, phường, HĐND tỉnh tiếp tục triển khai Hệ thống theo dõi, giải quyết công việc HĐND và Hệ thống kỳ họp thông minh đã được triển khai tại 109 xã, phường còn lại; tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật kho dữ liệu dùng chung theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Hoạt động giám sát tiếp tục được triển khai theo kế hoạch; trọng tâm là giám sát chuyên đề triển khai chuyên đề về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý tài sản công sau sắp xếp; việc bố trí, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa báo cáo kết quả công tác dân nguyện tháng 9/2026. Ảnh: Mai Hoa

Công tác theo dõi việc thực hiện các kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và kết luận giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri, đơn thư của công dân tiếp tục được quan tâm đôn đốc. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện các cam kết, kiến nghị sau giám sát của HĐND và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề xuất Thường trực HĐND quan tâm chỉ đạo công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp của ngành Y tế. Ảnh: Mai Hoa

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với 14 xã để nắm tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Tại phiên họp, các thành viên tham dự đã tập trung thảo luận về quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tham gia ý kiến về quy trình đánh giá, xếp loại Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi, ngoài xây dựng các tiêu chí mang tính định lượng, thì cũng cần có những tiêu chí định tính liên quan đến chất lượng tham gia ý kiến vào các văn bản, nội dung giải trình, chất vấn, thảo luận tại kỳ họp của đại biểu. Việc xếp loại chất lượng đại biểu cần đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị, tạo “sức nặng” cho hoạt động của HĐND, đồng thời có sự đánh giá toàn diện trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu nêu 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2026. Ảnh: Mai Hoa

Thống nhất ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi, đồng chí Dương Đình Chỉnh cho rằng, chu kỳ đánh giá được thực hiện theo quý và xây dựng tỷ lệ xuất sắc phù hợp với quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp thu và giải trình một số vấn đề Thường trực HĐND tỉnh quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Các ý kiến cũng thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2026; công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; công tác dân nguyện; đồng thời đề nghị UBND tỉnh rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung kinh phí năm 2026 cho HĐND các xã, phường để thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 14/7/2026 của HĐND tỉnh, bảo đảm phù hợp thực tiễn và đúng quy định.

Tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động HĐND, khẩn trương vận hành, khai thác hiệu quả các hệ thống phần mềm tại 130 xã, phường; thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng thời, xây dựng, số hóa bộ tài liệu mẫu về tổ chức kỳ họp, thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi giải quyết kiến nghị, tạo công cụ thiết thực hỗ trợ hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của HĐND trong giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri và đơn thư của công dân, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Thường trực, các ban HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung, chú trọng đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Đồng thời, trong tháng 10 này, HĐND tỉnh cũng sẽ triển khai chuyên đề giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri; chú trọng những vụ việc chậm, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó là chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, trong đó tăng cường khảo sát, thu thập thông tin, nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm các hồ sơ trình kỳ họp đúng quy định, có chất lượng và sát thực tiễn. Đồng thời chuẩn bị kỹ nội dung, tổ chức phiên giải trình về sắp xếp, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm làm rõ trách nhiệm, giải pháp và tiến độ khắc phục các tồn tại; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Về quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng và thống nhất việc xếp loại gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Để việc đánh giá, xếp loại phản ánh thực chất trách nhiệm và chất lượng hoạt động của từng tổ và đại biểu, cần xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể cho Tổ đại biểu và đại biểu theo tháng, quý để có cơ sở đánh giá.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị từng nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, lấy hiệu quả thực tiễn, chất lượng giám sát và mức độ giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân làm thước đo hoạt động của HĐND các cấp.