Cả nước đã thành lập 86.136 tổ bảo vệ an ninh trật tự

Lực lượng CA và BCTMT KDC đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân; phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ phong trào, nhiều mô hình tự quản, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, góp phần giữ vững ANTT, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân.

Vai trò của BCTMT KDC ngày càng được khẳng định, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Hiện cả nước có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên BCTMT KDC tham gia công tác Đảng, chính quyền, thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở.

Cả nước đã thành lập 86.136 tổ bảo vệ ANTT với gần 298.000 thành viên, hỗ trợ lực lượng CA cấp xã nắm tình hình, tuần tra, phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại KDC, MTTQ và lực lượng CA tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tuyên truyền trên không gian mạng; tổ chức các diễn đàn, hội nghị “CA lắng nghe ý kiến Nhân dân”, các cuộc sinh hoạt chuyên đề; phát hành tài liệu, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và kênh thông tin của BCTMT tại các KDC, người dân đã tích cực cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hỗ trợ điều tra, xử lý các vụ vi phạm về trật tự xã hội.

Tại Đắk Lắk, người dân đã cung cấp hơn 31.802 nguồn tin có giá trị; tại Bắc Ninh, người dân cung cấp 41.905 nguồn tin, trong đó 29.256 nguồn tin có giá trị; tại Khánh Hòa, người dân cung cấp 4.132 nguồn tin có giá trị, trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được MTTQ, lực lượng CA và BCTMT KDC quan tâm, phát huy hiệu quả. Các địa phương trên cả nước duy trì trên 48.000 tổ hòa giải với gần 480.000 hòa giải viên, trong đó có đông đảo cán bộ MTTQ, người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo.

Thông qua hoạt động của các tổ hòa giải, nhiều vụ việc liên quan đất đai, hôn nhân, dân sự, môi trường, giải phóng mặt bằng, quan hệ cộng đồng được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

Cả nước hiện có 2.522 mô hình tự quản với 123.543 điểm nhân rộng trên nhiều lĩnh vực như phòng, chống tội phạm; PCCC; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; bảo đảm an ninh vùng dân tộc, tôn giáo và biên giới. Toàn quốc đã xây dựng hơn 50.000 điểm chữa cháy công cộng, gần 61.000 tổ liên gia an toàn PCCC.

Phong trào tiếp tục tạo sức lan tỏa thông qua Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó phát huy vai trò của BCTMT KDC trong giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.