Hội đàm tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, ký kết các nội dung phối hợp, tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trong không khí bình đẳng, hữu nghị và thẳng thắn, hai bên trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, các nhận thức chung đạt được tại Hội đàm của Ủy ban liên hợp biên giới đất liền hai nước, Hiệp định hợp tác Biên phòng và các nội dung đã thống nhất tại các cuộc hội đàm giữa các cấp.

Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của Nhân dân khu vực biên giới; phối hợp bảo vệ hệ thống mốc giới, duy trì nguyên trạng mốc giới và đường thông tầm nhìn biên giới. Các bên cũng chủ động tham mưu chính quyền địa phương xử lý những khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn và ổn định khu vực biên giới.

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, phát triển.

Trọng tâm phối hợp thời gian tới là tăng cường trao đổi thông tin, giao lưu nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xuyên biên giới như: Xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, mua bán, vận chuyển ma túy và các loại tội phạm khác. Khi phát sinh vụ việc, hai bên duy trì trao đổi qua đường dây nóng, hàm thư và hội đàm để phối hợp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Hai bên thống nhất duy trì hội đàm định kỳ, tuần tra liên hợp, tăng cường giao lưu hữu nghị và phối hợp giám sát hoạt động xây dựng, phòng ngừa săn bắn trái phép trong khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang

(Đồn trưởng Đồn BPCK Săm Pun)