Tăng tốc thi công 4 tuyến đường huyết mạch hơn 8.200 tỷ tại Thủ Thiêm

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, một số đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cảnh quan.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 9, trên các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), hàng chục công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng đang khẩn trương thi công.

Dự án gồm 4 tuyến đường chính: Trần Bạch Đằng (R1), Tố Hữu (R2), Nguyễn Thiện Thành (R3) và Bùi Thiện Ngộ (R4), với tổng chiều dài khoảng 12 km, tổng mức đầu tư 8.256 tỷ đồng.

Tại đường Trần Bạch Đằng, đoạn từ vòng xoay Trần Não đến khu vực qua biệt thự Lan Anh, nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa, hoàn thiện bó vỉa, vỉa hè, dải phân cách và trồng cây xanh.

So với thời điểm cách đây hơn 3 tháng, diện mạo tuyến đường đã có nhiều thay đổi. Từ những khu vực còn đang san lấp mặt bằng, hiện nhiều đoạn đã hình thành mặt đường và các hạng mục phụ trợ.

Cách khu biệt thự Lan Anh khoảng 500m, hướng về cầu Ba Son, cầu số 6 - công trình từng dang dở trong thời gian dài - cũng đang được đẩy nhanh thi công, nhiều hạng mục lần lượt hoàn thiện.

Tại đoạn Trần Bạch Đằng đối diện vị trí cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, các đơn vị thi công đang thực hiện nền đường, xử lý đầu cọc bê tông để triển khai phần móng công trình, đồng thời chuẩn bị các bước tiếp theo phục vụ thi công mặt cầu.

Theo thiết kế, đường Trần Bạch Đằng dài khoảng 3,4km, mặt cắt ngang 55 m, quy mô từ 6 đến 10 làn xe. Tuyến đường được xác định là trục giao thông kết nối các khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điểm cuối tuyến kết nối với đường Trần Não. Tại khu vực nút giao giữa đường Trần Bạch Đằng và đường Trần Não, nhiều hạng mục đang được hoàn thiện.

Trong khi đó, tại đường Tố Hữu, đoạn cuối tuyến kết nối với đường Trần Não và đường Lương Định Của cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tuyến Tố Hữu, còn gọi là đường ven hồ trung tâm, dài khoảng 3 km, mặt cắt ngang 29,2m. Phần lớn chiều dài tuyến đã được hoàn thiện, một số hạng mục còn lại đang tiếp tục thi công.

Cùng với Trần Bạch Đằng và Tố Hữu, hai tuyến Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ nằm trong tổng thể dự án 4 tuyến đường chính của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau thời gian dài đình trệ, việc các hạng mục đồng loạt được triển khai trở lại đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nội khu, tạo sự kết nối giữa các khu chức năng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hệ thống giao thông hiện hữu.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, 4 tuyến đường chính cùng các dự án trọng điểm khác tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được tập trung hoàn thiện trong năm 2026, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu đô thị mới ở phía Đông TP.HCM.