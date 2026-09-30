Hải Phòng tìm nhà đầu tư tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình

Mới đây, UBND TP Hải Phòng thông tin, đang tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Bản đồ hướng tuyến.

Việc này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, mục tiêu của dự án là hình thành trục giao thông chiến lược liên vùng, kết nối trực tiếp cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đồng thời liên kết với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến giao thông theo quy hoạch; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vai trò cửa ngõ quốc tế của thành phố Hải Phòng.

Tạo dư địa mới cho thành phố Hải Phòng thông qua việc hình thành quỹ đất dọc hai bên tuyến đường để phát triển hành lang kinh tế - logistics - công nghiệp - đô thị liên vùng; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Hải Phòng tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững.

Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài tuyến khoảng 46,55 km (khoảng 44,8 km trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khoảng 0,75 km trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và khoảng 1,0 km chiều dài cầu vượt sông Thái Bình); điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng; điểm cuối tuyến tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh.

Theo phương án sơ bộ, đoạn không đi song trùng đường sắt dài khoảng 27,8 km, có nền đường rộng 68 m. Đoạn đi song trùng đường sắt dài khoảng 18,75 km, có nền đường rộng 80 m. Tuyến được bố trí đường chính cho ô tô chạy tốc độ cao và đường song hành hai bên để phục vụ phương tiện lưu thông, kết nối với các trục đường ngang. Các nút giao chính dự kiến kết nối với quốc lộ 10, quốc lộ 17B, một số tuyến đường tỉnh và các tuyến đường theo quy hoạch.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông liên vùng kết nối cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đồng thời tạo điều kiện phát triển hành lang kinh tế, logistics, công nghiệp và đô thị dọc tuyến. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743,26 tỷ đồng.

Trường hợp áp dụng hợp đồng BT, quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư gồm quỹ đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn Hải Phòng, phù hợp quy định pháp luật về PPP. Nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ hoặc gửi văn bản tới Sở Tài chính Hải Phòng, số 6 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng.

Cùng với việc tìm kiếm nhà đầu tư, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát quỹ đất có thể sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có quỹ đất hai bên tuyến đường.

Việc rà soát nhằm xác định phương án khai thác tuyến đường đồng bộ, hiệu quả. Danh mục, diện tích và giá trị dự kiến của các quỹ đất đối ứng phải được gửi về Sở Tài chính trước ngày 5/10/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố.

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