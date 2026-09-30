Đoàn Giám sát Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với phường Lào Cai về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quang cảnh buổi làm việc.

Phường Lào Cai được thành lập trên cơ sở sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, có diện tích 72,32 km², dân số gần 77.000 người, gồm 46 tổ dân phố. Là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, khu vực cửa ngõ biên giới, phường xác định phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

Thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc.

Thời gian qua, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; chú trọng công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, dự án, chính sách an sinh xã hội, thủ tục hành chính. Thông tin được công khai bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham gia góp ý và giám sát hoạt động của chính quyền.

Đại diện lãnh đạo phường Lào Cai tham gia buổi làm việc.

Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường. Từ tháng 7/2025 đến nay, phường tổ chức 576 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, tập trung vào các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị được tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Trong sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố, phường thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến Nhân dân. Kết quả, 97,3% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, trong đó 99,47% đồng ý với phương án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố.

Trách nhiệm của người đứng đầu được thể hiện rõ qua công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh. Từ tháng 7/2025 đến nay, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp tiếp 399 lượt công dân; UBND phường tiếp nhận 741 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết 698 đơn theo quy định.

Thành viên Đoàn Giám sát trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung.

Phường cũng phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện chính sách, thủ tục hành chính, công khai thông tin, quản lý đầu tư và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân.

Lãnh đạo phường và các phòng, ban, ngành của phường Lào Cai đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin theo đề nghị của Đoàn Giám sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị phường làm rõ một số nội dung liên quan; lãnh đạo phường và các phòng, ban, ngành đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin.

Đồng chí Phạm Thị Hồng kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả phường Lào Cai đạt được trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục gắn thực hiện dân chủ với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định...