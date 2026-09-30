Tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026

Đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Đ.H

Hội NCT tỉnh hiện có hơn 217 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 77 Hội NCT xã, phường. Thời gian qua, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” tiếp tục được duy trì và phát huy. NCT tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khuyến học khuyến tài, vận động con cháu và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT năm 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên trường thọ: Tư duy lại các hệ thống để thích ứng với cuộc sống kéo dài hơn” và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026 với chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”, Hội NCT tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, giao lưu, thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe; huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho NCT...

Đồng thời thông qua Tháng hành động vì NCT Việt Nam, các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với NCT, tạo điều kiện để NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín; đóng góp tích cực cho gia đình và cộng đồng.