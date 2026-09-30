Tổ chức trang trọng lễ viếng và an táng 30 hài cốt liệt sĩ quy tập tại phường Quảng Trị

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghi thức thỉnh chuông - Ảnh: Đ.V

Đến dự, dâng hương và chỉ đạo buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Tham dự về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo phường Quảng Trị và cán bộ, Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã cử hành nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông hành lễ, thỉnh cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám cho lòng thành kính của thế hệ hôm nay.

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã thành kính ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo phường Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Quảng Trị là mảnh đất địa linh, từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đặc biệt, trong 81 ngày đêm năm 1972, hàng vạn chiến sĩ trẻ tuổi đã ngoan cường chiến đấu và hóa thân vào lòng đất mẹ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Điếu văn khẳng định, việc tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2 cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã không quản gian khổ đưa 30 liệt sĩ về đoàn tụ cùng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị-nơi an nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Đ.V

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nguyện hứa quyết tâm: Sẽ luôn giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng; đoàn kết ra sức thi đua lao động, học tập, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” với quyết tâm cao nhất để đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về trong lòng đất mẹ. Trong giây phút tiễn biệt đầy xúc động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng đã thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt 30 liệt sĩ ra vị trí an táng. Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các đại biểu và Nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, xúc động thả những nắm đất thiêng tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ dâng hương lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dâng hương lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng - Ảnh: Đ.V

Sau lễ an táng, đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng các phần quà ý nghĩa nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2 và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Đại diện Quân khu 4 tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị - Ảnh: Đ.V