Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía Nam Lào Cai.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Lào Cai.

Tại hội nghị, đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai, thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh Lào Cai; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và chương trình dự kiến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Về tình hình cả nước, 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chịu áp lực từ lạm phát, chi phí đầu vào, giải ngân đầu tư công và thiên tai.

Đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đối với Lào Cai, 9 tháng năm 2026, GRDP ước tăng 9,53%; tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt khoảng 2.993 triệu USD; thu ngân sách ước 16.500 tỷ đồng; du lịch đạt khoảng 9,83 triệu lượt khách. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững. Tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, từ sau Kỳ họp thứ Nhất, Đoàn đã tham gia góp ý 22 dự án luật, 4 nghị quyết, với 41 lượt phát biểu; tổ chức tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, điện lực và thực hiện các nghị quyết của Trung ương; tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư của công dân theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách được xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Kiến nghị tháo gỡ những vấn đề từ thực tiễn cơ sở

Tại hội nghị, cử tri các xã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến hạ tầng giao thông, y tế cơ sở, chính sách đối với đội ngũ hoạt động ở cấp xã và phát triển kinh tế nông nghiệp đặc sản.

Cử tri xã Mậu A phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Mậu A đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối ngang, các tuyến đường liên kết với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo cử tri, việc hoàn thiện các tuyến kết nối sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và phát huy hiệu quả các công trình giao thông trọng điểm.

Cử tri xã Đông Cuông phát biểu tại hội nghị.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng thiếu vắc xin IPV cho trẻ dưới 1 tuổi tại một số địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng mở rộng và việc hoàn thành phác đồ tiêm chủng. Qua đó, đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp bảo đảm nguồn cung, tổ chức tiêm bù cho trẻ theo quy định chuyên môn.

Liên quan đến chính sách đối với đội ngũ hoạt động ở cơ sở, cử tri xã Đông Cuông đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về chế độ, phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri cho rằng đây là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có vai trò quan trọng trong công tác chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi tại cơ sở, trong khi chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã hiện chưa có hướng dẫn thống nhất về chế độ phụ cấp sau sắp xếp.

Cử tri xã Tân Hợp phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Tân Hợp kiến nghị có cơ chế hỗ trợ phát triển cây quế theo hướng nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Bên cạnh bảo tồn, chọn tạo và phát triển nguồn gen quế bản địa, cử tri đề nghị xây dựng vùng giống, vườn giống đạt tiêu chuẩn; hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, hữu cơ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại.

Cử tri mong muốn Tân Hợp từng bước trở thành vùng cung cấp giống, nguyên liệu và sản phẩm quế có giá trị cao của tỉnh Lào Cai và khu vực, sẵn sàng tham gia các mô hình thí điểm nếu có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri xã Tân Hợp đề nghị hoàn thiện định mức nhân lực cho trạm y tế xã miền núi; có chính sách thu hút, giữ chân bác sĩ, nhân viên y tế. Cử tri kiến nghị khi xác định nhu cầu nhân lực y tế tại các xã miền núi cần tính đến không chỉ quy mô dân số mà cả diện tích địa bàn, khoảng cách đi lại và phạm vi phục vụ thực tế.

Cử tri xã Xuân Ái phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tế triển khai các dự án giao thông trọng điểm, cử tri xã Xuân Ái đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung các công trình dân sinh trong quá trình thi công và trước khi đưa công trình vào khai thác, nhất là cống chui, đường gom, đường dân sinh, đường ra khu sản xuất, hệ thống thoát nước và các điểm kết nối giữa khu dân cư hai bên tuyến.

Cũng tại hội nghị, cử tri xã Xuân Ái kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm, trách nhiệm và khối lượng công việc. Trong đó, cần quan tâm những trường hợp kiêm nhiệm nhiều vị trí, làm việc tại xã miền núi, vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán; có chính sách thu hút, giữ chân cán bộ có chuyên môn sâu.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, 9 tháng năm 2026, tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; đến ngày 29/9, thu ngân sách đạt 15.412 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt khoảng 7.000 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2.993 triệu USD; thu hút 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký 26.447 tỷ đồng. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động, đón khoảng 9,83 triệu lượt khách du lịch. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng - an ninh giữ vững.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cho biết, những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương đã được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi, giải đáp; các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, UBND tỉnh tiếp thu và giao các sở, ngành phối hợp với các xã liên quan rà soát, giải quyết, trong đó tập trung vào hệ thống cống chui, đường gom dọc cao tốc; phát triển vùng nguyên liệu quế gắn với bảo tồn nguồn gen và chế biến sâu; các vấn đề về y tế, cán bộ và chính sách xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện rõ trách nhiệm: Việc thuộc thẩm quyền cấp xã phải tập trung giải quyết dứt điểm; việc thuộc thẩm quyền tỉnh phải chủ động phối hợp triển khai, xử lý; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp trên và thông tin công khai kết quả đến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho rằng đây là những đề xuất thiết thực, trách nhiệm, phản ánh sát tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về tình hình đất nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết 9 tháng qua, Việt Nam chịu tác động lớn từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, trong đó có xung đột tại Trung Đông, cạnh tranh giữa các nước lớn, biến động giá năng lượng và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Trước bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và huy động các nguồn lực cho phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đồng thời tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và khơi thông nguồn lực đầu tư. Đối với Lào Cai, Phó Thủ tướng đánh giá tỉnh đã rất nỗ lực, thể hiện ở quý III tăng trưởng khoảng 9,55% và đặt mục tiêu phấn đấu đạt 10% trong năm 2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự hội.

Về văn hóa - xã hội, Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đang dành nguồn lực lớn cho giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; đồng thời quan tâm đầu tư cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai đẩy mạnh khám, tầm soát sức khỏe, phấn đấu để người dân được tiếp cận đầy đủ các chương trình chăm sóc sức khỏe.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang tiếp tục rà soát chính sách phụ cấp, định biên, chế độ đãi ngộ và đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Các kiến nghị về hạ tầng, cơ sở vật chất sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, cân đối nguồn lực.