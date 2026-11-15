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Lá bàng sắc đỏ

ĐNCT - em rồi không ngoáilại lá bàng từ đó

Báo Đà Nẵng
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khép giấc trong sương
bóng anh chạm hàng cây lối cũ
ánh đèn đường phơi đêm

níu lại gì nửa câu thơ chìm khuất
ngọn bấc chiều đông rụng cháy
giờ nguội tàn theo dấu chân xa

phố cũ lên mùa hương tóc xanh
anh đứng lặng nghe màu lửa hiện
tận đáy mắt buồn
em thắp mong manh

nói không đợi
nghĩa là mòn mỏi
từng nhịp buốt lên tiếng lá cuối cùng

rồi mai kia không nhắc nữa
vẫn cây bàng lá đỏ bay bay
trong lồng ngực mùa đông trở rét

sắc lửa dập duềnh
lướt trong mưa.

ĐỖ THƯỢNG THẾ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/la-bang-sac-do-3358502.html