Lá bàng sắc đỏ

khép giấc trong sương

bóng anh chạm hàng cây lối cũ

ánh đèn đường phơi đêm

níu lại gì nửa câu thơ chìm khuất

ngọn bấc chiều đông rụng cháy

giờ nguội tàn theo dấu chân xa

phố cũ lên mùa hương tóc xanh

anh đứng lặng nghe màu lửa hiện

tận đáy mắt buồn

em thắp mong manh

nói không đợi

nghĩa là mòn mỏi

từng nhịp buốt lên tiếng lá cuối cùng

rồi mai kia không nhắc nữa

vẫn cây bàng lá đỏ bay bay

trong lồng ngực mùa đông trở rét

sắc lửa dập duềnh

lướt trong mưa.