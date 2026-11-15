Ngày này năm xưa (15/11): Ngày sinh tác giả Quốc ca Việt Nam

Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: vtv.vn

* Ngày 15/11/1923: Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Ông tên thật là Nguyễn Văn Cao, quê ở thôn Hào Kiệt, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay là xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình). Ông là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, tác giả bài “Tiến quân ca” - Quốc ca bất hủ của dân tộc. Bài hát ra đời trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, vào thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt. Từ thân phận nô lệ, Nhân dân ta đã vùng lên làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Nhạc sĩ Văn Cao mất ngày 10/7/1995 tại Hà Nội.

* Ngày 15/11/1945: Trường Đại học Giao thông Vận tải là một trong những trường đại học, cao đẳng đầu tiên của cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh cho phép khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng. Ngày này trở thành ngày truyền thống của nhà trường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam trong vườn xoài ở Phủ Chủ tịch (15/11/1965). Ảnh: Tư liệu/TTXVN

* Ngày 15/11/1965: Đoàn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc. Đoàn gồm các anh hùng quân giải phóng: Tạ Thị Kiều (tức Mười Lý), Trần Dưỡng, Huỳnh Văn Đảnh, đồng chí Vai và chiến sĩ thi đua giải phóng Lê Chí Nguyện. Đoàn đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình cảm thân thương, ruột thịt của Người.

Đồng chí Trường Chinh, Trưởng đoàn đại biểu miền Bắc và đồng chí Phạm Hùng, Trưởng đoàn đại biểu miền Nam ký văn kiện chính thức sau Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 21/11/1975. Ảnh: TTXVN

* Từ ngày 15 đến 21/11/1975: Tại thành phố Sài Gòn - Gia Định, Hội nghị Hiệp thương chính trị giữa hai đoàn đại biểu miền Bắc và miền Nam được tổ chức nhằm bàn vấn đề thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Đoàn đại biểu miền Bắc do đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu miền Nam do đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng bộ miền Nam, đại diện Đảng trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam làm Trưởng đoàn.

* Ngày 15/11/1986: Ngọn đuốc “Vì hòa bình và trẻ em trên toàn thế giới” đến Hà Nội sau hành trình 86 ngày đêm, đi qua 45 quốc gia và 65 thành phố lớn trên thế giới.

Đây là hoạt động trong chiến dịch chạy tiếp sức toàn cầu First Earth Run do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khởi xướng nhân Năm Quốc tế Hòa bình. Sự kiện thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân và thiếu nhi Thủ đô, lan tỏa thông điệp về khát vọng hòa bình, tình hữu nghị và cam kết chăm sóc, bảo vệ trẻ em.