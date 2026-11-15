TP. Hồ Chí Minh: Khơi nguồn sáng tạo từ những giá trị văn hóa dân tộc

Chiều 14/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Văn Hóa, ZOA Creative phối hợp với Tạp chí Vietnam Travel tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026, với thông điệp “Đánh thức Di sản - Lan tỏa Tinh hoa - Kết nối Điểm đến”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải thưởng, đặc biệt là vai trò kết nối giữa báo chí, truyền thông, văn nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi, TP. Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ lớn mà còn có hoạt động báo chí, xuất bản và truyền thông đa phương tiện phát triển sôi động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thông tin và truyền thông không đơn thuần phản ánh đời sống xã hội mà còn trở thành hạ tầng mềm quan trọng, góp phần định hướng thẩm mỹ, khơi nguồn cảm hứng, đưa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần công chúng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh, việc tôn vinh những tác phẩm, dự án nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, phát huy tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trên những nền tảng truyền thông hiện đại.

Đặc biệt, giải thưởng được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung trẻ tận dụng truyền thông đa phương tiện để kể những câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng hình thức mới mẻ, hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa báo chí chính thống với đơn vị sáng tạo chuyên nghiệp cũng góp phần hình thành sản phẩm truyền thông văn hóa chất lượng cao, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2030.

Hội đồng ban giám khảo Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định, Sở sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thông tin, tuyên truyền để giải thưởng lan tỏa rộng rãi đến công chúng.

Đồng thời, lãnh đạo Sở mong muốn cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông, văn nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo phát huy vai trò kết nối, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo và cống hiến.

Tinh Hoa Việt 2026 hướng đến tôn vinh những cá nhân, tập thể, tác phẩm và sáng kiến tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại.

Với thông điệp “Đánh thức Di sản - Lan tỏa Tinh hoa - Kết nối Điểm đến”, giải thưởng chú trọng kết nối di sản với nghệ thuật, truyền thông và du lịch, góp phần chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sản phẩm sáng tạo, trải nghiệm du lịch có giá trị.

Định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành chất liệu sáng tạo, hình thành những sản phẩm nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa mới.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg, cũng đặt ra định hướng phát huy tiềm năng văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển kinh tế.

Thông qua hoạt động tôn vinh, Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 kỳ vọng nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống hiện đại, khuyến khích những sản phẩm có chiều sâu truyền thống, mang tinh thần hội nhập.

Không chỉ ghi nhận thành tựu gìn giữ di sản, giải thưởng còn hướng đến lan tỏa cảm hứng sáng tạo, nhất là trong thế hệ trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.