Công bố ba hội đồng cố vấn của dự án phim 'Hành trình tìm nguồn cội' và tổ chức casting Top 30

Ra mắt các thành viên Hội đồng Cố vấn quản lý của bộ phim. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

“Hành trình tìm nguồn cội - Beyond the Broken Bridge” là dự án phim điện ảnh do Cinexia Productions triển khai, lấy cảm hứng từ câu chuyện của cộng đồng người Việt xa xứ. Phim xoay quanh một người đàn ông thành đạt tại châu Âu trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình từ bắc vào nam để tìm hiểu phong tục, tập quán, đời sống và con người ở các vùng miền. Qua những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm trên hành trình, nhân vật từng bước khám phá sự đa dạng, đặc sắc của văn hóa dân tộc và tìm lại mối liên hệ với quê hương, nguồn cội.

Bộ phim được phát triển bởi đội ngũ sáng tạo đến từ Việt Nam và Đức, với sự tham gia của bà Angie Do trong vai trò nhà sản xuất; ông Aaron Le, nhà sản xuất chính, diễn viên, nghệ sĩ người Đức gốc Việt; bà Kristina Schippling, đạo diễn, biên kịch người Đức; và ông Zhong To, đạo diễn hình ảnh.

Với sự tham gia của các thành viên đến từ đa quốc gia, ê-kíp thực hiện mong muốn thông qua bộ phim tăng cường sự kết nối giữa Việt Nam với các nước châu Âu, giữa người Việt trong nước với cộng đồng kiều bào, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Tại chương trình, đơn vị sản xuất công bố ba hội đồng gồm Hội đồng Cố vấn quản lý, Hội đồng Cố vấn chuyên môn và Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam-châu Âu, với tổng cộng 29 thành viên. Các hội đồng đảm nhận những vai trò khác nhau, từ tư vấn quản lý, hỗ trợ chuyên môn nghệ thuật đến kết nối đối tác và nguồn lực phục vụ quá trình sản xuất, quảng bá phim.

Hội đồng Cố vấn quản lý do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam làm chủ tịch. Ba phó chủ tịch gồm Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức; ông Giang Thành, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; và Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. Hội đồng còn có các thành viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, pháp luật, quản lý và kinh tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung cho rằng bộ phim gợi mở những tình cảm sâu sắc của người Việt đối với gia đình và quê hương. Từ câu chuyện một người con trở về Việt Nam tìm nguồn cội, tác phẩm hướng đến những giá trị gần gũi như tình mẫu tử, tình yêu quê hương và khát vọng tìm lại sự gắn bó với bản sắc dân tộc. Ông kỳ vọng bộ phim sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong lòng mỗi người Việt Nam.

Hội đồng Cố vấn chuyên môn do Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, Viện phó Viện Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, làm chủ tịch. Hai phó chủ tịch là Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam, tham gia cố vấn âm nhạc; và bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh. Hội đồng còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, đạo diễn và chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, thời trang và truyền thông.

Các thành viên Hội đồng Cố vấn chuyên môn của bộ phim.(Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam-châu Âu gồm 10 thành viên, do ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia làm chủ tịch.

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu hai đại diện cơ quan bảo trợ là Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, và ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Trong khuôn khổ chương trình, vòng chung kết casting Top 30 được tổ chức với hình thức thử vai trực tiếp cùng Aaron Le, diễn viên chính của bộ phim. Mỗi ứng viên có 5 phút để giới thiệu bản thân và thể hiện trích đoạn diễn xuất. Đạo diễn cùng Hội đồng Cố vấn chuyên môn đánh giá khả năng nhập vai, tương tác với bạn diễn và mức độ phù hợp với nhân vật. Kết quả phân vai chính thức sẽ được Cinexia Productions thông báo sau khi hoàn tất quá trình đánh giá và phê duyệt.

Một thí sinh tham gia thử vai tại vòng chung kết casting Top 30. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Trước sự kiện tại Hà Nội, dự án đã triển khai hoạt động khai máy tại Berlin (Đức) vào tháng 4/2026, tiếp đó tổ chức lễ công bố tại Hà Nội ngày 11/6 và Praha (Cộng hòa Séc) ngày 3/9. Ê-kíp cũng đã làm việc, khảo sát tại một số địa phương như Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng để tìm kiếm bối cảnh, trao đổi về công tác phối hợp và chuẩn bị các điều kiện sản xuất. Dự án hướng tới kế hoạch bấm máy tại Việt Nam vào tháng 12/2026.