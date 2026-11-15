Những đôi tay giữ sắc màu văn hóa người Mạ

Phụ nữ Mạ tại vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) vẫn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống qua từng đường sợi, cách phối màu và tạo hoa văn.

Từ khung dệt đơn sơ, những tấm vải được làm thủ công để may váy, áo, khố, làm khăn, chăn, mang dấu ấn văn hóa riêng của cộng đồng.

Duy trì nghề dệt và truyền lại kỹ năng cho thế hệ trẻ cũng là cách người Mạ gìn giữ tri thức, óc thẩm mỹ cùng bản sắc dân tộc trong đời sống hôm nay.

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) cùng nhau dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) cùng nhau dệt thổ cẩm tạo nên sản phẩm truyền thống đặc sắc. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Nghề dệt thủ công truyền thống của người Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) vẫn giữ gìn được nhiều bản sắc và sản phẩm truyền thống đặc sắc. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Phụ nữ Mạ ở vùng Cát Tiên dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Lớp hướng dẫn nghề dệt thủ công truyền thống cho phụ nữ người Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) được tổ chức tại nhà truyền thống. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Lớp hướng dẫn nghề dệt thủ công truyền thống cho phụ nữ người Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) được tổ chức tại nhà truyền thống. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Nghề dệt thủ công truyền thống của người Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) vẫn giữ gìn được nhiều bản sắc và sản phẩm truyền thống đặc sắc. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Những sản phẩm dệt thủ công bằng thổ cẩm của đồng bào Mạ, vùng Cát Tiên (Lâm Đồng) tuy gặp khó khăn đầu ra những vẫn thu hút người tiêu dùng. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Phụ nữ Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Phụ nữ Mạ ở bản Buôn Go, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) cùng đến nhà rông để dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN