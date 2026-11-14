Mở đường bay thẳng Moscow - Phú Quốc, với 247 du khách Nga trên chuyến đầu tiên

Chiều 14.11, chuyến bay 9G200 của Sun PhuQuoc Airways (SPA) từ Moscow hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang), đưa 247 du khách Nga đến với đảo ngọc.

Những hành khách đầu tiên của đường bay Moscow - Phú Quốc

Trước đó, chuyến bay chiều đi 9G201 cất cánh từ Phú Quốc (PQC) lúc 16 giờ 20 phút ngày 13.11 và hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo (SVO - Moscow) lúc 23 giờ 5 phút cùng ngày.

Chuyến 9G200 khởi hành từ Moscow lúc 1 giờ 5 phút và đến Phú Quốc lúc 14 giờ 50 phút ngày 14.11 (giờ địa phương). Hai điểm đến cách nhau hơn 7.000km, được kết nối bằng hành trình bay thẳng khoảng 10 giờ.

Moscow cũng là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA, sau hơn một tháng khai thác trên đường bay trục Hà Nội - TP.HCM. Máy bay có ba hạng dịch vụ thương gia, phổ thông cao cấp và phổ thông, hiện được khai thác 4 chuyến mỗi tuần và SPA dự kiến tăng lên 6 chuyến từ đầu năm 2027.

Moscow là đường bay quốc tế đầu tiên của tàu bay thân rộng Airbus A330 trong đội bay SPA

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng 161% so với cùng kỳ và vượt tổng lượng khách Nga của cả năm 2025 (689.714 lượt). Theo dự báo cả năm 2026, con số này có thể đạt mức 1,5 triệu lượt khách.

Phú Quốc là một trong những điểm đến hưởng lợi rõ nét từ xu hướng này. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2026, có 262 chuyến bay thẳng từ Nga đưa 121.518 lượt khách nước này đến đảo ngọc. Ngoài ra, chưa kể khách đến qua các chuyến bay nội địa.

Từ cuối tháng 9, các doanh nghiệp lữ hành lớn của Nga đã triển khai nhiều chuỗi bay thuê chuyến đến Phú Quốc từ Moscow, Krasnoyarsk, Novosibirsk và các thành phố khác. Các đường bay thường lệ cũng từng bước được bổ sung, trong đó có kế hoạch mở rộng bay của SPA tại Nga…

Du khách Nga đến đảo ngọc Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng đông

Cần thấy rằng, mùa khô ở đảo ngọc Phú Quốc từ tháng 11 đến tháng 4, trùng với mùa đông tại Nga nên thuận lợi cho những kỳ nghỉ kéo dài hai đến ba tuần của du khách xứ sở Bạch Dương. Cùng chính sách miễn thị thực 45 ngày, đảo ngọc Phú Quốc ngày càng hấp dẫn nhóm khách Nga có mức chi tiêu cao.

Đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang với nhiều bãi biển đẹp rất hấp dẫn du khách quốc tế, trong đó có du khách Nga

Tại Phú Quốc, vào ban ngày du khách Nga có thể đi tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới ra đảo Hòn Thơm để vui chơi tại công viên nước Aquatopia và lặn biển. Khi chiều xuống, thị trấn Hoàng Hôn với Cầu Hôn, chợ đêm bên biển và show diễn kết hợp pháo hoa “Nụ hôn của biển cả” trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ.

Hành khách của SPA còn được hưởng các ưu đãi kết hợp về cáp treo, lưu trú, giải trí trên đảo... giúp chuyến bay và kỳ nghỉ trở thành một trải nghiệm trọn vẹn.