Đà Lạt sôi động với đêm Rock & Fusion quốc tế

Tối 14-11, tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra Đêm Rock & Fusion quốc tế trong chuỗi các chương trình thuộc Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Các thành viên của nhóm Meteora biểu diễn trong đêm nhạc

Tại chương trình, khán giả được chứng kiến màn trình diễn cảm xúc của các nhóm nhạc rock đến từ các nhóm: Ngũ Cung, Lâm Đồng (Việt Nam), The Horizon (Pháp), Meteora (Mỹ), cùng 300 diễn viên múa và nghệ nhân nhạc cụ dân tộc.

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai các hoạt động của Đà Lạt sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc. Đồng thời, giới thiệu bản sắc văn hóa và hình ảnh Lâm Đồng đến công chúng trong nước, quốc tế.

Đông đảo khán giả có mặt theo dõi đêm diễn tại quảng trường Lâm Viên

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, thông qua chuỗi hoạt động lễ hội, địa phương mong muốn tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với nghệ thuật đương đại, nơi nghệ sĩ có cơ hội giao lưu và công chúng được tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, từng bước xây dựng Festival trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật có dấu ấn riêng, được duy trì thường xuyên và trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc trong nước và quốc tế.

Màn trình diễn của các nghệ sĩ Lâm Đồng tại đêm lễ hội

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và phát huy các giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

>> Một số hình ảnh tại đêm diễn Rock & Fusion quốc tế đầy cảm xúc tại Đà Lạt:

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

Nghệ sĩ nước ngoài tham gia trình diễn

Màn trình diễn cảm xúc của các nhóm nhạc tại chương trình

Các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng tham gia trình diễn

Đêm diễn đầy cảm xúc