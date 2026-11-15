Hình ảnh rộn ràng chào mừng 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A

Cô trò lớp 10A13 tại hội trại chào mừng 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A.

Trường THPT Hoài Đức A (xã Hoài Đức, Hà Nội) được thành lập vào đầu năm học 1966–1967, tiền thân là Trường cấp 3 Hoài Đức, được tách ra từ Trường cấp 3 Nguyễn Huệ (Hà Đông). Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục của huyện Hoài Đức cũ.

Trong hành trình ấy, THPT Hoài Đức A không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều thế hệ học sinh mà còn góp phần hình thành và phát triển mạng lưới giáo dục trên địa bàn. Năm học 1978–1979, từ yêu cầu mở rộng quy mô và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khu vực phía Nam huyện, nhà trường được tách để thành lập Trường THPT Hoài Đức B.

Lãnh đạo đương nhiệm Trường THPT Hoài Đức A tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo nhà trường các thời kỳ.

Tiết mục biểu diễn của các em học sinh lớp 11B1, Trường THPT Hoài Đức A hướng đến 60 năm thành lập trường.

Đến năm học 2002–2003, nhà trường tiếp tục góp phần hình thành Trường THPT Hoài Đức C (sau đổi tên thành Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức), đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng và sự phát triển của mạng lưới trường lớp địa phương. Những dấu mốc ấy ghi dấu vai trò của THPT Hoài Đức A trong quá trình phát triển giáo dục của huyện Hoài Đức trước đây.

Giai đoạn 2024–2026, nhà trường được đầu tư cải tạo, mở rộng với tổng kinh phí 122,5 tỷ đồng trên diện tích khoảng 12.602 m². Dự án bổ sung khối nhà 4 tầng với 34 phòng học, thư viện, phòng chức năng, nhà đa năng – giáo dục thể chất cùng hệ thống hạ tầng và trang thiết bị đồng bộ, góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại, nâng cao điều kiện dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Những hình ảnh thân thương của cựu học sinh lớp A7, niên khóa 1996-1999 của Trường THPT Hoài Đức A.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, vừa qua, Trường THPT Hoài Đức A đã tổ chức thành công hội trại “Sức trẻ Hoài Đức A” với sự hiện diện của các vị khách quý, các thế hệ cựu cán bộ, giáo viên, cựu học sinh cùng toàn thể thầy cô giáo và các bạn học sinh đang học tập dưới mái trường Hoài Đức A thân yêu.

Đây là cơ hội để mỗi chi đoàn thể hiện tài năng, tính sáng tạo và sự đoàn kết của trong những hoạt động tập thể. Từ những khâu chuẩn bị đầu tiên đến những công đoạn hoàn thiện cuối cùng, các bạn học sinh đã tạo nên những gian hàng đầy màu sắc và mang dấu ấn riêng của mỗi tập thể. Sau nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ, BGK đã chọn ra những chi đoàn mang lại ấn tượng sâu sắc cùng tính sáng tạo độc đáo nhất.

Gian trại của lớp 10A10 chào mừng 60 năm thành lập trường.

Xin chúc mừng chiến thắng của các chi đoàn tại hội trại 60 năm: Giải nhất: 11A2; Giải nhì: 10A1, 10D1, 11D2; Giải ba: 10A5, 10A10, 10A13, 12A6, 12A9; Giải khuyến khích: 10A12, 10A3, 10A6, 10A7, 10A9, 10D2, 10D3, 11A11, 11A12, 11A3, 11A5, 11A6, 11A9, 11D1, 11D3, 12A2, 12A4, 12A5, 12D1, 12D2, 12D4.

Bên cạnh không gian rực rỡ của các gian trại, bầu không khí tại ngày hội trở nên bùng nổ với giải kéo co đầy kịch tính. Tiếng trống trận liên hồi được đánh lên hòa cùng tiếng hò reo, cổ vũ vang dội cả sân trường của các cổ động viên đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh trên sân đấu.

Trải qua những hiệp đấu căng thẳng, đòi hỏi cả thể lực bền bỉ lẫn chiến thuật phối hợp ăn ý, các tập thể đã mang về chiến thắng đầy tự hào và xứng đáng. Xin chúc mừng các tập thể đã giành được giải thưởng cuộc thi Kéo co: Giải Nhất: 12A9, 11A9; Giải Nhì: 11D1, 11A12; Giải Ba : 11A5, 11A2, 10A10, 11D4.

Những hình ảnh ấn tượng tại giải Kéo co nhân dịp chào mừng 60 năm thành lập trường.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoài Đức A đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Năm 1996, nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích trong xây dựng và phát triển giáo dục địa phương.

Năm 2007, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác giai đoạn 2001–2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2016, nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1966-2016.

Năm 2026, nhà trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều năm liên tục, nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Thầy trò các thế hệ cùng gặp gỡ tại ngôi trường lưu dấu bao ký ức đẹp của một thời hoa niên đáng nhớ.

Những phần thưởng và danh hiệu cao quý là sự ghi nhận đối với những đóng góp, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Hoài Đức A; đồng thời là động lực để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục và vững bước trên chặng đường phát triển mới.