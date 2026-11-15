Ngắm rừng dương bên công viên ven biển đầu tiên ở Huế

Toàn cảnh rừng dương xanh ngút mắt nằm dọc tuyến đường ven biển Thuận An, hướng về khu vực chân cầu Cửa Thuận.

Những hàng phi lao mọc san sát, tạo thành mảng xanh nổi bật giữa không gian biển trời rộng mở.

Theo người dân địa phương, khu rừng dương này đã được trồng từ hàng chục năm trước, qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Nhiều cây phi lao trong rừng đã phát triển với đường kính khá lớn, tạo nên những tán cây xanh mát và không gian đặc trưng của vùng ven biển.

Xen giữa những hàng cây là nhà ở của một số hộ dân, tạo nên nét sinh hoạt đan xen giữa không gian rừng và khu dân cư ven biển.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, khu vực rừng Hải Tiến thuộc khoảnh 1, tiểu khu 92, phường Thuận An có tổng diện tích gần 55ha, chủ yếu là rừng phi lao được trồng trong giai đoạn 2004-2025.

Những cánh rừng phi lao ven biển có vai trò quan trọng trong chắn gió, ngăn cát bay, góp phần bảo vệ môi trường và hạn chế nguy cơ sạt lở bờ biển.

Một góc rừng dương nằm gần khu vực triển khai Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, có tổng diện tích khoảng 14,48ha. Đây là dự án công viên ven biển đầu tiên ở Huế.

Để triển khai dự án, thành phố đã thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng 2,82ha rừng trồng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu 92. Khu vực này cũng nằm trong định hướng chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch cộng đồng làng biển Hải Tiến.

Trước đó, qua khảo sát thực tế, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND Tp.Huế đã đánh giá cao giá trị cảnh quan của khu vực rừng dương này, với lợi thế kết nối giữa biển, cửa biển và hệ đầm phá. Từ đó, Chủ tịch UBND Tp.Huế đã định hướng giữ gìn, bảo vệ không gian xanh hiện có tại khu vực rừng dương cửa biển Thuận An, nghiên cứu phát triển thành công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và trải nghiệm du khách, ưu tiên không gian xanh thay vì phát triển đô thị.