Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tổ chức hội diễn văn nghệ 'Thay lời tri ân'

Tham dự có đại diện các tổ chức Đoàn, đơn vị kết nghĩa, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 500 học sinh nhà trường.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội diễn “Thay lời tri ân”.

Hội diễn có sự tham gia của 5 đội thi đến từ 15 chi đoàn học sinh thuộc các khối lớp 10, 11 và 12. Mỗi đội xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp với các thể loại ca, múa, hoạt cảnh, biểu diễn nhạc cụ, được dàn dựng công phu, sáng tạo. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh nghề giáo, thể hiện tình cảm của học sinh đối với thầy cô, bạn bè và mái trường. Đặc biệt, nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, sôi nổi và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hội diễn là hoạt động điểm nhấn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, phát huy năng khiếu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của học sinh; đồng thời giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo.

Nhân dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh và Cụm thi đua số 2, Đoàn Khối UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường, thể hiện sự quan tâm, đồng hành trong các hoạt động giáo dục và phong trào thanh niên.

Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Lan Phương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao giải nhất cho đội thi A4 tại hội diễn.

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các đội thi, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên nhà trường.