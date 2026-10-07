Thành công của Quách Ngọc Ngoan

Mới đây, Trại buôn người chính thức vượt mốc 300 tỷ đồng sau hơn 11 ngày công chiếu, đánh dấu thêm một thành tích đáng chú ý của điện ảnh Việt năm 2026. Với Quách Ngọc Ngoan, kết quả này càng có ý nghĩa khi anh đang trong giai đoạn trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Trước đó, bộ phim nhanh chóng vượt 100 tỷ đồng chỉ sau 3,5 ngày cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé.

Trong Trại buôn người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, nhân vật phản diện giữ vị trí quản lý tại khu vực hoạt động của đường dây mua bán người. Đây tiếp tục là dạng vai gai góc vốn phù hợp với nam diễn viên. Thành tích phòng vé của tác phẩm cũng giúp màn trở lại của anh được chú ý hơn sau một thời gian dài hạn chế xuất hiện trên màn ảnh.

Quách Ngọc Ngoan trong phim Trại Buôn Người.

Trước khi có được dấu ấn này, hành trình trở lại của Quách Ngọc Ngoan không hoàn toàn thuận lợi. Sau Người bất tử năm 2018, anh có khoảng thời gian dài gần như vắng bóng điện ảnh. Năm 2024, nam diễn viên xuất hiện trong 915, nhưng tác phẩm không tạo được dấu ấn phòng vé đáng kể. Đến năm 2025, anh trở lại với Trái tim què quặt trong vai Triết. Dù diễn xuất nhận được sự chú ý, bộ phim chỉ đạt chưa tới 1 tỷ đồng doanh thu, trở thành một khởi đầu khá chật vật cho màn tái xuất.

Bước ngoặt đến với Thiên đường máu. Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai Phú, một nhân vật phản diện lạnh lùng, gai góc. Vai diễn giúp anh tạo dấu ấn rõ nét hơn sau nhiều năm ít hoạt động và tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với khoảng 126 tỷ đồng.

Sang năm 2026, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Báu vật trời cho. Lần này, anh thay đổi màu sắc khi đảm nhận vai Thiên trong bộ phim mang màu sắc hài hước. Tác phẩm đạt khoảng 103,6 tỷ đồng, tiếp tục bổ sung một phim trăm tỷ vào hành trình trở lại của Quách Ngọc Ngoan.

Quách Ngọc Ngoan trở lại điện ảnh đầu năm 2026 với phim Báu vật trời cho.

Không dừng lại ở đó, anh góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh với vai Tả Tướng quân. Bộ phim được lựa chọn làm đại diện của Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99, dù đây chưa đồng nghĩa với việc tác phẩm chính thức được đề cử Oscar.

Sau Trại buôn người, Quách Ngọc Ngoan còn có Huyết thống dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10/2026. Trong phim, anh đảm nhận vai bác sĩ Tâm, tiếp tục thử sức với màu sắc kinh dị tâm linh.

Dù hiện tại thành công đang đến với Quách Ngọc Ngoan nhưng ít ai biết, phía sau màn trở lại liên tiếp này là một biến cố tài chính từng khiến sự nghiệp của Quách Ngọc Ngoan chững lại. Tháng 4/2023, nam diễn viên xác nhận bản thân rơi vào tình trạng vỡ nợ, không còn khả năng chi trả và mong các chủ nợ cho thêm thời gian để làm việc, kiếm tiền trả dần.

Thời điểm đó, Phượng Chanel cho biết nam diễn viên gặp khó khăn do đầu tư trang trại nuôi chồn hương cùng gia đình tại Cà Mau, sau đó bị đọng vốn khi dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hậu quả gánh khoản nợ hơn 20 tỷ đồng.

Quách Ngọc Ngoan từng xác nhận bản thân rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Sau biến cố, Quách Ngọc Ngoan gần như rút khỏi showbiz, sống kín tiếng và tìm cách ổn định kinh tế. Anh từng chia sẻ rằng bản thân phải làm nhiều công việc để có thu nhập, đồng thời mong muốn từng bước giải quyết các khoản nợ.

Ba năm sau ngày công khai biến cố, Quách Ngọc Ngoan đang có một diện mạo khác trên màn ảnh. Liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, thử sức với nhiều dạng vai và đặc biệt có trong tay những tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ. Trại buôn người cán mốc 300 tỷ càng khiến hành trình trở lại của nam diễn viên trở nên đáng chú ý, dù thành công phòng vé của bộ phim là thành tích chung của cả ê-kíp chứ không phải riêng cá nhân anh.