NSƯT Hữu Châu: 'Cuối cùng thì cũng đã viên mãn'

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Tây Tạng - Kailash cùng những chia sẻ đầy cảm xúc. Sau 16 ngày trải nghiệm, nam nghệ sĩ cho biết ông đã có được chuyến đi “trọn vẹn an lành”, vượt qua những lo lắng trước đó về sức khỏe, tiêu hóa cũng như điều kiện ăn ở.

“Cuối cùng thì cũng đã viên mãn, toại nguyện chuyến đi Tây Tạng - Kailash. Bao nhiêu lo lắng trước khi đi về sức khỏe, về cái bụng tiêu hóa, về điều kiện ăn ở, vệ sinh… đều đã không xảy ra. Vậy là viên mãn!”, NSƯT Hữu Châu viết.

NSƯT Hữu Châu đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Tây Tạng - Kailash cùng những chia sẻ đầy cảm xúc.

Trong hành trình này, nam nghệ sĩ có dịp được nhìn thấy núi Kailash, trải nghiệm bão tuyết và thích nghi với thời tiết xuống dưới -12 độ C. Ông cũng dành 16 ngày ăn chay, nghe những bài chú, lời kinh và sống cùng những người bạn đồng hành có chung niềm tin. Với NSƯT Hữu Châu, đây không đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là khoảng thời gian để ông thư giãn, phó thác và tận hưởng sự bình an.

Nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, chăm sóc ông trong suốt chuyến đi. Ông nhắc đến mối duyên với nhóm bạn từ năm 2019 và cho biết, ngoại trừ thời gian dịch bệnh, mọi người gần như năm nào cũng cùng nhau đi đến một nơi mà họ gọi là “trở về”. Sau chuyến đi, NSƯT Hữu Châu bày tỏ sự trân trọng với những người bạn đã trở thành "bồ đề quyến thuộc", đồng thời cho biết ông nhớ những nơi đã đi qua và nhớ mọi người.

Chuyến đi cũng cho thấy một khía cạnh khá khác của NSƯT Hữu Châu ở tuổi 60. Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho sân khấu, phim ảnh và giảng dạy, nam nghệ sĩ ngày càng chú trọng đến những trải nghiệm mang lại sự cân bằng cho cuộc sống.

NSƯT Hữu Châu.

Về đời tư, NSƯT Hữu Châu nhiều năm chọn cuộc sống độc thân và không lập gia đình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng ông không cảm thấy cô đơn bởi bên cạnh vẫn có gia đình, đồng nghiệp, học trò và những người bạn thân thiết. Với ông, được tiếp tục làm nghề, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ và có sức khỏe để đứng trên sân khấu đã là một cuộc sống đủ đầy.

Trong sự nghiệp, NSƯT Hữu Châu là gương mặt kỳ cựu của sân khấu phía Nam với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Từ sân khấu, ông mở rộng sang truyền hình và điện ảnh, ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cua Lại Vợ Bầu, Chị Trợ Lý Của Anh, Gặp Lại Chị Bầu, Công Tử Bạc Liêu, Cục Vàng Của Ngoại và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Một số phim có sự góp mặt của ông đạt doanh thu cao, trong đó Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng khoảng 232 tỷ đồng, Cua Lại Vợ Bầu gần 192 tỷ đồng và Gặp Lại Chị Bầu khoảng 92 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, NSƯT Hữu Châu tiếp tục có nhịp làm nghề bận rộn khi góp mặt trong Nhà Mình Đi Thôi, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Lên Hương. Trong đó, Nhà Mình Đi Thôi đạt khoảng 14,2 tỷ đồng, còn Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đạt khoảng 44,5 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Đáng chú ý, Lên Hương tiếp tục mang đến một dấu mốc mới khi đạt hơn 93,7 tỷ đồng tại phòng vé Việt tính đến ngày 6/10. NSƯT Hữu Châu cũng góp mặt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027, với vai Denis Lê Phát An, cậu ruột của Nam Phương Hoàng hậu.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì công việc trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Sau hành trình 16 ngày tại Tây Tạng, nam nghệ sĩ tiếp tục trở lại với lịch diễn và những dự án mới.