Kim Jae Bin- chàng ca sĩ mang 2 dòng máu Việt Hàn gây ấn tượng tại Sao Mai

Top 16 chung cuộc thí sinh Sao Mai 2026

Sinh năm 2008 và sở hữu hai dòng máu Việt – Hàn, Kim Jae Bin là thí sinh trẻ tuổi nhất lọt vào top 16 của Sao Mai 2026. Từng gây chú ý tại The Voice Kids 2019, Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí, chàng trai 18 tuổi tái xuất với hình ảnh trưởng thành, tư duy âm nhạc trẻ trung cùng một câu chuyện đời thực đầy xúc động đằng sau ánh đèn sân khấu.

Sau chuỗi thành công ở các sân chơi nhí, Kim Jae Bin trải qua nhiều năm khá im ắng. Giải thích về quãng thời gian này, nam ca sĩ trẻ chia sẻ bản thân tập trung cho việc học tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh (chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí), thử sức sáng tác và trải qua những biến cố về kinh tế, gia đình.

Những bức thư xúc động Kim Jae Bin gửi mẹ trước ngưỡng cửa sinh tử

Tháng 6/2025, gia đình Jae Bin gặp biến cố lớn khi mẹ anh - chị Nguyễn Yến - bất ngờ bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng, đối mặt với cửa tử. Kim Jae Bin cho rằng vì mình mà mẹ bị như vậy nên rất ân hận.

"Nhà tôi ở Bình Dương nhưng tôi lại đi học và đi diễn ở TP Hồ Chí Minh. Có những ngày diễn xong cũng đã 9-10h tối, tôi mới bắt đầu chạy xe về nhà thì đã nửa đêm. Ngày nào mẹ cũng ngồi cửa ngóng tôi về nên bị muỗi đốt và bị nặng như vậy”, nam ca sĩ kể lại.

Kim Jae Bin tỏa sáng tại Sao Mai 2026.

Suốt nhiều tháng sau đó, mẹ của Kim phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bà hôn mê sâu gần 4 tháng và bị liệt nửa năm. Kim hàng ngày vẫn đi học, đi hát và tối đến viện thăm mẹ, dù không thể trực tiếp vào phòng bệnh. Kim chọn cách cầu nguyện cho mẹ chóng hồi phục và viết thư hàng ngày cho mẹ, dù nhiều tháng liền mẹ không thể đọc thư con.

Bà Yến xúc động nhớ lại: "Mỗi một ngày trôi qua, Kim lại viết cho tôi một lá thư tay gửi vào phòng bệnh... Nằm trên giường bệnh, những dòng chữ nhỏ nhắn, tình cảm ấy của con chính là nguồn sức mạnh kỳ diệu tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua ranh giới sinh tử”.

Kim Jae Bin cũng trải lòng về ký ức xót xa đó: "Không biết làm gì hơn, em đành viết những lá thư tay nhờ gửi vào cho mẹ với tất cả tình yêu thương và sự mong mỏi. Đến ngày mẹ tỉnh lại, em vừa buồn vừa vui, vì lúc đó sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu”.

Bản lĩnh tuổi 18 và nguồn năng lượng tươi mới

Chính tình yêu thương bao la của mẹ và khát khao báo hiếu đã trở thành đòn bẩy đưa Kim Jae Bin quyết định đăng ký tham gia Sao Mai 2026 - một cuộc thi vốn đề cao tính chuyên môn và giọng hát nội lực. "Quyết định đăng ký tham gia Sao Mai lần này là cách em muốn khẳng định với ba mẹ rằng em đang bước đi rất rõ ràng và chắc chắn trên con đường mình đã chọn", Kim Jae Bin nói.

Mẹ của nam ca sĩ cũng tự hào chia sẻ: “Khi con đăng ký tham gia Sao Mai, quyết tâm lớn nhất chính là vì tôi. Tôi luôn mong ước con có thể chạm tới ước mơ của mình và chính mong mỏi đó đã trở thành động lực để con bước lên sân khấu Sao Mai 2026”.

Đứng chung sân khấu với nhiều đàn anh, đàn chị sở hữu giọng hát tốt, từng giành giải ở không ít cuộc thi hát uy tín, Kim Jae Bin thừa nhận có chút áp lực nhưng không mất đi sự tự tin. Ý thức được thế mạnh của mình nằm ở dòng nhạc dance, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và tư duy giải trí hiện đại, chàng sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh muốn mang đến sân chơi này một làn gió mới.

Chia sẻ về áp lực cạnh tranh tại Sao Mai 2026, chàng trai 18 tuổi thẳng thắn: "Khi tham gia thi cùng các anh chị, em thấy mọi người sở hữu những giọng ca rất 'khủng'. Bản thân em cũng có một chút lo lắng nhưng em tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mà em có thể mang đến cho khán giả. Thực ra em không quá cảm thấy áp lực. Em tin mình có một chất riêng mà không ai có thể thay thế được. Em cũng nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.

Chàng trai hiếu thảo thăng hoa trên sân khấu

Mẹ Kim Jae Bin kể, khi con trai mới 1 tuổi, bà đã thấy bé cầm điều khiển làm micro nhún nhảy theo tivi, cũng từ đó bà phát hiện ra con có năng khiếu và đam mê ca hát. Kim Jae Bin chia sẻ, gia đình cậu chỉ thích ca hát, chứ không ai theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Chính mẹ là người đã khích lệ cậu thi vào nhạc viện để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nhiều chông gai.

Tham gia Sao Mai 2026, mục tiêu lớn nhất của Kim Jae Bin không phải là việc 'chiến đấu' hay 'đánh bại' ai, mà là cơ hội được cống hiến hết mình để có thể tỏa sáng hết sức, mang trọn vẹn màu sắc âm nhạc của mình đến với khán giả và thể hiện hết mình trên sân khấu.

Bà Yến cho biết, sẽ sắp xếp để tới cổ vũ con trai biểu diễn trong liveshow thứ 2 diễn ra cuối tuần này ở Hà Nội, vì bà biết con mong mỏi sẽ thấy mẹ ở hàng ghế khán giả để thêm động lực. Nhận được điểm tựa tinh thần vô giá ấy, Kim Jae Bin đang dốc sức chuẩn bị với tinh thần cao nhất, bước lên sân khấu không chỉ bằng tài năng mà bằng cả trái tim hiếu thảo của một người con dành cho mẹ.