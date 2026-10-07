Tiếc nuối của Duy Khánh, Jun Phạm

Sự kiện công bố chương trình truyền hình thực tế Quán nhà Haha diễn ra chiều 6/10 quy tụ dàn cast gồm Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Jun Phạm. Bên cạnh đó, dàn anh tài của show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai cũng góp mặt, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tại khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi Gia đình Haha ở mùa một đổi tên thành Quán nhà Haha khi bước sang mùa hai.

"Tôi hơi tiếc khi nghe tên chương trình bị đổi. Nhưng may quá, những cảm xúc vẫn thân thương và an tâm vẫn vậy. Các anh em khi gặp lại ở mùa hai có sự sâu sắc hơn. Ngoài tình cảm giữa các thành viên, chúng tôi còn kết nối với người dân bản địa", Jun Phạm chia sẻ.

Jun Phạm cho biết ban đầu anh tiếc nuối khi show Gia đình Haha đổi tên ở mùa hai.

Chia sẻ về áp lực khi Quán nhà Haha lên sóng trong bối cảnh bùng nổ của loạt game show đình đám khác trong thời điểm này, nam ca sĩ cho biết mỗi chương trình đều có một format riêng và các nghệ sĩ tham gia cũng có những màu sắc khác nhau.

"Cả nhóm không suy nghĩ nhiều về thành tích hay con số của chương trình. Mỗi buổi hoàn thành xong các món và thực khách ăn hết là chúng tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Áp lực lớn nhất của mấy anh em là mỗi sáng thức dậy, phải làm sao nấu cho được 40 người buổi sáng, 40 người buổi chiều. Chúng tôi cùng chung sống, sinh hoạt với người dân địa phương. Mong ước của các thành viên là họ có đời sống tốt hơn, ẩm thực, du lịch địa phương sẽ được biết đến nhiều hơn. Tôi mong chương trình sẽ phát sóng sớm, để những quán ăn, địa điểm nhóm đến sẽ được lan tỏa nhanh chóng", Jun Phạm cho hay.

Về phía Duy Khánh, anh cho biết ban đầu cũng băn khoăn khi show thực tế đổi tên ở mùa hai. Song sau khi trực tiếp ghi hình, nam diễn viên xua tan những lo lắng ban đầu.

"Tôi nghĩ mình đã nâng cấp được về mặt tinh thần và trở nên vững vàng hơn. Ở mùa 1, tôi chỉ tiếp xúc với một vài nhân khẩu trong gia đình thôi. Còn lần này, tôi được tiếp xúc, trải nghiệm với nhiều nhân khẩu và thực khách. Mùa này thật sự căng thẳng với tôi. Bản thân phải vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi và cố gắng giữ tinh thần thép của bản thân khi phải nhận quá nhiều thông tin trong cùng một thời điểm", Duy Khánh cho biết.

Quán nhà Haha gồm dàn cast là các thành viên Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Jun Phạm.

Quán nhà Haha lên sóng tập đầu tiên vào ngày 17/10. Chương trình đưa dàn cast đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách. Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ hòa nhập vào đời sống nông thôn: cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng.

Mùa 1 của chương trình có tên là Gia đình Haha trình làng vào năm 2025. Sau khi lên sóng, show thực tế và trải nghiệm của Bùi Công Nam, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Jun Phạm nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Chương trình thu hút lượng khán giả theo dõi, yêu thích đông đảo. Một số địa điểm mà chương trình ghi hình sau đó trở thành điểm đến của nhiều du khách trong, ngoài nước.

An Anh