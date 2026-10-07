Phim Châu Tinh Trì bị vượt mặt

Cuộc đua phòng vé Trung Quốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh đang xuất hiện diễn biến bất ngờ khi Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long vượt qua Kung Fu Nữ Túc của Châu Tinh Trì để vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phim năm 2026. Khoảng cách hiện tại không lớn nhưng đủ để tạo nên một màn đổi ngôi đáng chú ý giữa hai tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ.

Theo số liệu được cập nhật đến ngày 5/10, Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long đã thu về khoảng 2,347 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 23,47 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, Kung Fu Nữ Túc đạt khoảng 2,345 tỷ nhân dân tệ, tức xấp xỉ 23,45 tỷ nhân dân tệ. Như vậy, tác phẩm có sự tham gia của Thẩm Đằng đã chính thức vượt qua bộ phim do Châu Tinh Trì thực hiện với khoảng cách khoảng 20 triệu nhân dân tệ.

Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long bất ngờ vượt Kung Fu Nữ Túc, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phim Trung Quốc năm 2026.

Điều đáng chú ý là Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long không phải tác phẩm mới nhất của mùa Quốc khánh. Bộ phim đã ra mắt từ mùa hè và từng có thời điểm được đánh giá là một trong những phim có khả năng cạnh tranh vị trí cao nhất tại phòng vé năm nay. Sau giai đoạn đầu duy trì doanh thu ổn định, tác phẩm từng có dấu hiệu giảm nhiệt khi doanh thu theo ngày chỉ còn vài triệu nhân dân tệ.

Thời điểm đó, khoảng cách giữa Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Longt và Kung Fu Nữ Túc vẫn còn khá đáng kể. Một số dự đoán doanh thu thậm chí cho rằng phim của Thẩm Đằng khó có thể vượt qua tác phẩm của Châu Tinh Trì, trong bối cảnh Kung Fu Nữ Túc đã tích lũy được thành tích phòng vé rất đáng chú ý.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ Quốc khánh đã làm thay đổi cục diện. Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long bất ngờ được khán giả lựa chọn trở lại, có thời điểm doanh thu trong ngày tiến sát 10 triệu nhân dân tệ. Sức mua tăng trở lại giúp tổng doanh thu của bộ phim nhanh chóng được kéo lên và tạo điều kiện để tác phẩm vượt qua đối thủ sau một thời gian dài bám đuổi.

Sau giai đoạn giảm nhiệt, Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long bất ngờ tăng tốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh và tạo nên màn bứt phá tại phòng vé.

Trong khi đó, Kung Fu Nữ Túc của Châu Tinh Trì hiện đứng ở mức khoảng 23,45 tỷ nhân dân tệ và tạm thời lùi xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu phim năm 2026. Đây là kết quả gây chú ý bởi Châu Tinh Trì vốn là một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với dòng phim hài và võ thuật của điện ảnh Hong Kong cũng như điện ảnh Hoa ngữ.

Màn đổi vị trí lần này cũng khiến cuộc đua phòng vé giữa hai ngôi sao trở nên đáng chú ý hơn. Thẩm Đằng hiện có hai tác phẩm nằm ở nhóm dẫn đầu doanh thu năm 2026. Bên cạnh Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long, nam diễn viên còn góp mặt trong Phi Trì Nhân Sinh 3, bộ phim đang giữ vị trí số một với doanh thu khoảng 4,42 tỷ nhân dân tệ.

Phi Trì Nhân Sinh 3 tiếp tục giữ vị trí số một với doanh thu khoảng 4,42 tỷ nhân dân tệ, bỏ xa các đối thủ phía sau.

Nếu thứ hạng hiện tại được duy trì, Thẩm Đằng sẽ trở thành cái tên hiếm hoi có hai bộ phim cùng chiếm hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng doanh thu năm. Đây là thành tích đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc năm nay chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa phim nội địa và các tác phẩm quốc tế.

Đáng nói hơn, màn vượt mặt Kung Fu Nữ Túc cũng tạo nên một chương mới trong cuộc cạnh tranh giữa Thẩm Đằng và Châu Tinh Trì. Trước đó, hai cái tên này từng được đặt cạnh nhau khi các tác phẩm hài của họ cùng hướng đến nhóm khán giả đại chúng. Một bên là phong cách hài quen thuộc gắn với thế hệ khán giả trưởng thành, trong khi Thẩm Đằng đang trở thành một trong những gương mặt có sức hút phòng vé nổi bật của điện ảnh Trung Quốc đương đại.

Kung Fu Nữ Túc vẫn còn cơ hội lấy lại vị trí thứ hai khi khoảng cách với Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long hiện chưa quá lớn.

Với Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long, thành tích hiện tại càng đáng chú ý bởi bộ phim từng đứng trước nguy cơ kết thúc hành trình với doanh thu thấp hơn Kung Fu Nữ Túc. Việc tăng tốc trở lại trong dịp Quốc khánh cho thấy sức sống của một tác phẩm đã phát hành trong mùa hè, đồng thời cho thấy khán giả vẫn có thể đưa một bộ phim cũ trở lại cuộc đua nếu tác phẩm duy trì được sức hút.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai bộ phim hiện chỉ khoảng 20 triệu nhân dân tệ nên thứ hạng vẫn có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày tới. Kung Fu Nữ Túc chưa hoàn toàn mất cơ hội lấy lại vị trí thứ hai, trong khi Hoan Nghênh Đến Nhà Hàng Long cần duy trì sức bán để bảo vệ thành quả vừa đạt được.

Cuộc đua doanh thu phim Trung Quốc năm 2026 tiếp tục hấp dẫn khi thứ hạng giữa các tác phẩm có thể thay đổi trong những ngày cuối kỳ nghỉ.

Ở phía trước, Phi Trì Nhân Sinh 3 của Thẩm Đằng vẫn đang giữ khoảng cách rất lớn với nhóm phía sau. Nếu không có biến động đáng kể, Thẩm Đằng nhiều khả năng tiếp tục là cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua doanh thu điện ảnh Trung Quốc năm 2026, trong khi Châu Tinh Trì lại có thêm một lần bị đối thủ vượt qua trên bảng xếp hạng phòng vé.