Đạo diễn Trấn Thành sắp bị thay thế

Mới đây, Trại Buôn Người tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng đáng chú ý tại phòng vé. Tính đến chiều 6/10, bộ phim đã vượt mốc 316 tỷ đồng doanh thu sau 11 ngày ra mắt. Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chính thức vượt qua Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải và vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng những phim Việt có doanh thu cao nhất.

Trước đó, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh từng đạt khoảng 273 tỷ đồng sau hành trình tại phòng vé. Như vậy, với hơn 316 tỷ đồng, Trại Buôn Người đã bỏ xa tác phẩm của Lý Hải khoảng 43 tỷ đồng. Đây là bước tiến đáng chú ý khi bộ phim mới chỉ mất 11 ngày để thiết lập thành tích này.

Phim Trại Buôn Người.

Đáng chú ý hơn, mục tiêu tiếp theo của Trại Buôn Người không còn là vị trí thứ 8. Bộ phim đang hướng đến Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành - tác phẩm hiện ghi nhận doanh thu khoảng 332 tỷ đồng. Như vậy, từ mốc hơn 316 tỷ đồng, Trại Buôn Người chỉ còn thiếu khoảng 16 tỷ đồng để vượt qua phim của Trấn Thành.

Khoảng cách này được xem là không quá lớn nếu Trại Buôn Người tiếp tục duy trì tốc độ bán vé hiện tại. Nếu kiếm thêm hơn 16 tỷ đồng, tác phẩm sẽ chính thức vượt Bộ Tứ Báo Thủ, qua đó chen chân vào Top 7 phim Việt có doanh thu cao nhất.

Đây cũng là lý do cuộc đua phòng vé của Trại Buôn Người đang nhận được nhiều sự chú ý. Bộ Tứ Báo Thủ từng cán mốc hơn 300 tỷ đồng sau chưa đầy hai tuần công chiếu và kết thúc hành trình tại rạp với khoảng 332 tỷ đồng. Tác phẩm là một trong những phim Việt ăn khách nhất của Trấn Thành, dù doanh thu vẫn thấp hơn các bộ phim trước đó như Mai, Nhà Bà Nữ hay Bố Già.

Nếu Trại Buôn Người thực sự vượt qua cột mốc này, vị trí của Bộ Tứ Báo Thủ sẽ bị thay thế chỉ trong thời gian ngắn sau khi tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh vượt Tấm Vé Định Mệnh. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai bộ phim hiện chỉ tương đương doanh thu của một vài ngày chiếu nếu sức hút tại rạp tiếp tục được duy trì.

Phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành.

Trại Buôn Người xoay quanh Ny, nhân vật do Steven Nguyễn thủ vai. Xuất phát từ việc tìm kiếm em gái Út Đẹt, Ny vô tình rơi vào chính đường dây buôn người và lừa đảo mà anh muốn giải cứu người thân khỏi đó. Từ một người đi tìm em gái, Ny trở thành nạn nhân và phải tìm cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt.

Bộ phim khai thác vấn đề buôn người, lừa đảo xuyên biên giới và những chiêu thức dụ dỗ nạn nhân bằng lời mời việc nhẹ, thu nhập cao. Bên cạnh Steven Nguyễn, phim còn có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Trầm Minh Hoàng, Huỳnh Minh Kiên cùng nhiều diễn viên khác.

Việc cán mốc 316 tỷ đồng chỉ sau 11 ngày giúp Trại Buôn Người tạo nên tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Từ vị trí vượt qua Tấm Vé Định Mệnh, bộ phim hiện chỉ còn cách Bộ Tứ Báo Thủ khoảng 16 tỷ đồng. Nếu tiếp tục giữ được phong độ, cuộc đua Top 7 phòng vé Việt có thể chứng kiến thêm một sự thay đổi đáng chú ý. Khi đó, vị trí phim Trấn Thành chính thức bị thay thế bằng một tác phẩm mới chỉ ra mắt chưa đầy nửa tháng.