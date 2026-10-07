Four Hands, Two Sonatas kết thúc với mức rating cao nhất

Four Hands, Two Sonatas đã chính thức khép lại sau 12 tập với thành tích đáng chú ý khi tập cuối đạt mức rating cao nhất trong toàn bộ thời gian phát sóng. Thành công này giúp bộ phim khép lại hành trình của Choi Jeong Yo và Kang Pi O bằng một cái kết nhẹ nhàng, đồng thời ghi dấu màn thể hiện đáng chú ý của Song Kang và Lee Jun Young.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của Four Hands, Two Sonatas phát sóng ngày 4/10 đạt rating trung bình toàn quốc 9,4%, đứng đầu khung giờ và trở thành thành tích cao nhất của bộ phim trong suốt thời gian lên sóng. Con số này cũng cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho tác phẩm được duy trì đến những tập cuối.

Four Hands, Two Sonatas khép lại hành trình của Jeong Yo và Pi O bằng những rung động nhẹ nhàng. Ảnh: NSX

Sau những tổn thương, cạnh tranh và khoảng cách kéo dài nhiều năm, Jeong Yo và Pi O cuối cùng cũng có cơ hội đối diện với nhau trong một cuộc gặp gỡ không còn bị chi phối bởi những mâu thuẫn của quá khứ.

Trong tập cuối, cả hai gặp lại nhau tại một nhà thờ sau ba năm xa cách. Không còn là hai chàng trai bị cuốn vào những cuộc cạnh tranh và tổn thương trước đây, Jeong Yo và Pi O xuất hiện với vẻ bình yên hơn. Cuộc gặp gỡ cũng gợi lại khoảng thời gian tuổi trẻ, khi âm nhạc và tình bạn từng là những điều quan trọng nhất đối với họ.

Cuộc hội ngộ không được xây dựng bằng những màn đối đầu hay xung đột mới. Thay vào đó, sự im lặng, ánh mắt và những khoảnh khắc cùng hiện diện bên nhau tạo nên cảm giác ấm áp. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Jeong Yo lựa chọn buông bỏ hận thù và tha thứ cho Pi O.

Đây cũng là điểm nút quan trọng trong hành trình của hai nhân vật. Từng đứng ở hai phía của sự cạnh tranh, họ cuối cùng có thể nhìn lại những chuyện đã qua bằng một tâm thế khác. Những tổn thương không biến mất, nhưng chúng không còn tiếp tục quyết định cách cả hai bước về phía trước.

Ngay từ tên gọi, Four Hands, Two Sonatas đã gắn câu chuyện của hai nhân vật với âm nhạc. Hai bản sonata tưởng như thuộc về hai thế giới khác biệt cuối cùng có thể hòa vào cùng một giai điệu, tương tự cách Jeong Yo và Pi O dần tìm được tiếng nói chung sau những năm tháng xa cách.

Âm nhạc vì thế không chỉ đóng vai trò bối cảnh cho bộ phim mà còn trở thành một phần trong cách tác phẩm xây dựng mối quan hệ giữa hai nhân vật. Những màn trình diễn piano, sự cạnh tranh và khoảng cách giữa họ đều gắn với hành trình tìm kiếm sự công nhận, đồng thời phản ánh những tổn thương mà cả hai phải đối diện.

Với Song Kang và Lee Jun Young, hai nhân vật cũng mang đến một màu sắc khác so với những hình tượng quen thuộc trước đây. Jeong Yo và Pi O không chỉ được xây dựng qua sự cạnh tranh trong âm nhạc mà còn thông qua những thay đổi về tâm lý, tham vọng và cách họ đối diện với quá khứ.

Việc bộ phim kết thúc bằng sự tha thứ thay vì một cuộc đối đầu quyết liệt cũng phù hợp với tinh thần chữa lành được xây dựng trong những tập cuối. Jeong Yo không cần phải xóa bỏ quá khứ để bước tiếp, trong khi Pi O cũng có cơ hội đối diện với những điều mình từng gây ra.

Sau 12 tập, Four Hands, Two Sonatas khép lại câu chuyện bằng một lựa chọn tương đối nhẹ nhàng. Thành tích rating 9,4% của tập cuối không chỉ giúp bộ phim có một dấu mốc đẹp về mặt thương mại mà còn cho thấy tác phẩm vẫn giữ được sự quan tâm của khán giả đến chặng cuối.

Với Jeong Yo và Pi O, điều còn lại sau những năm tháng cạnh tranh không phải là ai thắng hay ai thua, mà là khả năng nhìn lại những tổn thương và lựa chọn bước tiếp. Còn với Four Hands, Two Sonatas, cái kết ấy cũng khép lại một câu chuyện mà âm nhạc, tình bạn và sự tha thứ được đặt ở vị trí trung tâm.