Dive Into You gây bão quốc tế, dẫn đầu bảng xếp hạng Viki

Theo số liệu từ Rakuten Viki, Dive Into You nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng lượt xem tại nhiều khu vực trong tuần công chiếu. Bộ phim dẫn đầu tại các thị trường thuộc châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ, đồng thời xếp thứ 2 tại châu Đại Dương và Đông Nam Á.

Đáng chú ý, tác phẩm đứng đầu về lượt xem tại tổng cộng 109 quốc gia, trong đó có Brazil, Pháp, Anh, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thái Lan. Thành tích này giúp bộ phim tạo được sự chú ý đáng kể ngay từ những tập đầu tiên, đặc biệt ở thị trường quốc tế.

Dive Into You dẫn đầu lượt xem tại 109 quốc gia ngay trong tuần đầu lên sóng.

Điểm đáng chú ý của Dive Into You nằm ở câu chuyện tình cảm được kết hợp với yếu tố giả tưởng và du hành thời gian. Kim Ji Yeon đảm nhận vai Yoon Ha Na, một nữ diễn viên nổi tiếng bất ngờ rơi vào tình huống hoán đổi thân xác với người anh em sinh đôi Yoon Ha Ru, do Jang Se Hyuk thủ vai.

Từ sự cố bất ngờ này, cuộc sống của hai nhân vật bị đảo lộn. Không chỉ tìm cách trở lại cơ thể ban đầu, họ còn phải đối diện với những câu chuyện liên quan đến quá khứ và tình yêu. Cả hai sử dụng một chiếc máy quay cũ để quay ngược thời gian, với mục tiêu ngăn chặn cái chết của Jung Woo Jae, mối tình đầu của Yoon Ha Na, do Park Seo Ham đảm nhận.

Cách xây dựng câu chuyện đưa các nhân vật vào một hành trình vừa mang màu sắc tình cảm vừa chứa đựng yếu tố kỳ ảo. Việc hai nhân vật tìm cách thay đổi một biến cố đã xảy ra trong quá khứ cũng tạo nên động lực chính cho diễn biến của bộ phim.

Điểm đáng chú ý của Dive Into You nằm ở câu chuyện tình cảm được kết hợp với yếu tố giả tưởng và du hành thời gian.

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh hai anh em sinh đôi, mối quan hệ giữa Yoon Ha Na và Jung Woo Jae cũng là một điểm quan trọng trong mạch phim. Việc trở về quá khứ để ngăn bi kịch xảy ra khiến tình cảm giữa các nhân vật không chỉ được đặt trong bối cảnh hiện tại mà còn liên quan trực tiếp đến những lựa chọn và sự kiện từng xảy ra.

Thành tích đứng đầu tại 109 quốc gia cho thấy Dive Into You đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả quốc tế ngay ở giai đoạn đầu phát hành. Đặc biệt, việc bộ phim dẫn đầu tại nhiều thị trường khác nhau cho thấy câu chuyện tình cảm pha yếu tố giả tưởng của tác phẩm đang tạo được sức hút vượt ra ngoài phạm vi một thị trường.

Với khởi đầu thuận lợi trên bảng xếp hạng lượt xem, Dive Into You đang trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Những diễn biến tiếp theo trong hành trình của Yoon Ha Na, Yoon Ha Ru và Jung Woo Jae được kỳ vọng tiếp tục duy trì sự quan tâm của khán giả trong quá trình bộ phim lên sóng.