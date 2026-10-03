Top phim sắp ra mắt tháng 10 trên Netflix

Bước sang tháng 10, Netflix tiếp tục bổ sung nhiều tác phẩm mới thuộc đa dạng thể loại. Bên cạnh những mùa phim được khán giả mong chờ, nền tảng còn mang đến nhiều dự án mới với nội dung đặc sắc, quy tụ dàn diễn viên và nhân vật quen thuộc.

1. 'Eden: East' ra mắt ngày 1/10

Eden: East mang đến góc nhìn mới về tác phẩm kinh điển của John Steinbeck, xoay quanh gia đình Trask qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, phim tập trung khai thác Cathy Ames - nhân vật phản diện để lại nhiều dấu ấn trong nguyên tác, do Florence Pugh đảm nhận. Câu chuyện đan xen giữa Cathy và hai gia đình Trask, Hamilton khi họ cùng sinh sống tại thung lũng Salinas, California. Những mối quan hệ, lựa chọn và biến động kéo dài qua nhiều thế hệ tạo nên câu chuyện đầy kịch tính.

2. 'Tường Băng: Mùa 2' ra mắt ngày 1/10

Được chuyển thể từ manga nổi tiếng của Kocha Agasawa, Tường Băng xoay quanh nữ sinh trung học Koyuki Hikawa, một cô gái luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cuộc sống bình lặng của Koyuki bắt đầu thay đổi khi Minato Amemiya bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh đó còn có Miki Azumi - người bạn thời thơ ấu của Koyuki và Yota - chàng trai bóng rổ dịu dàng. Khi các nhân vật ngày càng thân thiết, Koyuki và Minato bắt đầu nảy sinh tình cảm vượt qua tình bạn. Trong khi đó, Yota cũng quyết định thổ lộ tình cảm đã giấu kín với Miki, khiến những mối quan hệ giữa họ liên tục đan xen.

3. 'Schumacher 1994: Huyền thoại ra đời' ra mắt ngày 2/10

Bộ phim tài liệu tái hiện mùa giải F1 huyền thoại năm 1994 thông qua những cuộc phỏng vấn trực tiếp cùng các tư liệu lịch sử quý giá. Tác phẩm đưa khán giả trở về thời điểm Michael Schumacher giành chức vô địch thế giới đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của làng đua xe.

4. 'Hộp Thanh Xuân: Mùa 2' ra mắt ngày 4/10

Hộp Thanh Xuân được chuyển thể từ manga cùng tên của Miura Kouji, từng đăng dài kỳ trên Weekly Shonen Jump. Tác phẩm gây chú ý nhờ cách khai thác tinh tế tình yêu tuổi học trò cùng niềm đam mê thể thao của các nhân vật. Mùa 2 tiếp tục câu chuyện tại trường trung học Eimei, nơi Taiki Inomata là thành viên đội cầu lông nam và thầm thích Chinatsu Kano - ngôi sao của đội bóng rổ nữ. Sau khi gia đình Chinatsu ra nước ngoài làm việc, cô chuyển đến sống cùng gia đình Taiki. Từ những người chỉ gặp nhau trong các buổi tập sáng, cả hai bất ngờ trở thành bạn cùng nhà, mở ra một cuộc sống mới với những rung động tuổi trẻ.

5. 'Ranma 1/2: Mùa 3' ra mắt ngày 4/10

Ranma và Akane tiếp tục đối mặt với hàng loạt đối thủ cùng những tình huống dở khóc dở cười. Cologne huấn luyện Ryoga, cuộc chiến giành bánh quy trở nên hỗn loạn, trong khi Shampoo tiếp tục nghĩ ra những kế hoạch mới. Câu chuyện xoay quanh Ranma Saotome và Akane Tendo - hai người được cha mẹ sắp đặt hôn ước. Ranma từng rơi xuống suối bị nguyền rủa tại Trung Quốc nên từ đó, anh sẽ biến thành con gái khi tiếp xúc với nước lạnh và chỉ trở lại hình dạng nam khi gặp nước nóng.

6. 'Tình yêu giữa núi rừng: Mùa 3' ra mắt ngày 6/10

Nhóm những người trưởng thành tiếp tục gặp nhau dưới chân núi Phú Sĩ, cùng đối diện với những cảm xúc thật của bản thân. Ở độ tuổi từ 35 đến 60, những người độc thân chuyển đến sống cùng nhau tại vùng ngoại ô, tạm rời xa cuộc sống thường nhật để tìm kiếm tình yêu. Họ cùng cười, khóc, tranh cãi và hy vọng tìm được người có thể đồng hành lâu dài.

7. 'Human Beast' ra mắt ngày 9/10

Con trai bị bắt cóc khiến một ứng viên thị trưởng Los Angeles cùng vợ rơi vào tình thế căng thẳng. Cả hai phải nhanh chóng tìm cách chuẩn bị tiền chuộc, đồng thời đưa ra những quyết định khó khăn có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Ben Affleck đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính, đóng cùng Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz và Luis Gerardo Méndez.

8. 'Tình yêu sạc pin' ra mắt ngày 9/10

Một người thừa kế tập đoàn sở hữu trái tim nhân tạo tình cờ gặp một người phụ nữ có khả năng đặc biệt: cơ thể cô có thể tạo ra điện. Để duy trì hoạt động của trái tim, cả hai quyết định hợp tác. Tuy nhiên, phản ứng của trái tim lại vượt ngoài dự đoán, khiến cuộc gặp gỡ giữa họ trở thành một chuyện tình vừa kỳ lạ vừa hài hước. Phim có sự tham gia của Kim Young Kwang và Chae Soo Bin.

9. 'Một trăm ngày nói dối' ra mắt ngày 10/10

Kim Yoo Jung và Park Jin Young kết hợp trong câu chuyện tình báo lãng mạn đầy nguy hiểm. Kim Yoo Jung vào vai một nữ trộm khét tiếng ở Gyeongseong. Để kiếm tiền sang Mỹ, cô nhận lời tham gia một nhiệm vụ của tổ chức kháng Nhật. Cô cải trang thành phiên dịch viên của Phủ Tổng đốc Triều Tiên và bắt đầu nhiệm vụ nằm vùng kéo dài 100 ngày. Từ một người đóng giả mật thám, nhân vật dần trở thành mật thám thực sự và vướng vào mối tình nguy hiểm với một phiên dịch viên ưu tú của Phủ Tổng đốc.

9. Đặc vụ ngoại giao: Mùa 4 ra mắt ngày 15/10

Kate Wyler tiếp tục đối mặt với những biến động lớn khi một cuộc tấn công bất ngờ có nguy cơ phá vỡ liên minh Mỹ - Anh mà cô dày công xây dựng. Trong mùa 4, Kate vừa phải giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, vừa tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Khi những âm mưu mới đẩy nước Mỹ đến gần chiến tranh, Kate và chồng là Todd buộc phải hợp tác để ngăn chặn những hành động có thể làm thay đổi cán cân quyền lực.

10. 'Cyberpunk: Edgerunners 2' ra mắt ngày 20/10

Cyberpunk: Edgerunners 2 mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới trong thế giới của Cyberpunk 2077. Mùa phim gồm 10 tập, xoay quanh một nhóm sát thủ chuyên nghiệp mới đặt chân vào Night City. Giữa thành phố phát triển mạnh nhờ bạo lực và những màn phô trương, họ phải bước vào hành trình đầy nguy hiểm, nơi ranh giới giữa sự sống, trả thù và khát vọng được công nhận ngày càng mong manh.

11. 'Thí nghiệm nhà tù Stanford mới' ra mắt ngày 21/10

Chương trình tái hiện một trong những thí nghiệm xã hội gây tranh cãi nhất lịch sử. 30 tình nguyện viên được đưa vào một nhà tù thực tế và ngẫu nhiên phân vai thành cai ngục hoặc tù nhân. Khi bị đặt vào hệ thống quyền lực, giai cấp và kiểm soát, những người tham gia phải đối mặt với câu hỏi liệu con người có dễ dàng tuân theo vai trò được giao hay lòng đồng cảm, đạo đức và cá tính có thể chống lại sức ép từ môi trường.

12. 'Sáu Vua Grand Slam: Mùa 2' ra mắt ngày 22/10

Sáu tay vợt hàng đầu thế giới hội tụ tại Riyadh, Saudi Arabia để tranh tài trong sự kiện biểu diễn quần vợt được mong chờ.

Giải đấu quy tụ Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Netflix sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện trong các ngày 21, 22 và 24/10/2026.

13. 'Nobody Wants This: Mùa 3' ra mắt ngày 22/10

Joanne và Noah bước vào một giai đoạn mới của mối quan hệ sau khi quyết định chuyển đến sống cùng nhau. Cả hai bắt đầu trải nghiệm những "lần đầu tiên" trong cuộc sống chung.

Trong khi đó, Sasha và Esther phải quay lại thế giới hẹn hò, còn Morgan tiếp tục phát triển sự nghiệp và dần trở thành tâm điểm của truyền thông. Những mối quan hệ giữa các nhân vật tiếp tục đứng trước nhiều thay đổi.

14. 'Someone Mentioned Me?' ra mắt ngày 22/10

Takasegawa Gen là diễn viên Nhật Bản đầu tiên đảm nhận vai chính tại Shakespeare's Globe ở London. Sau một thời gian không thể trở về Nhật Bản, anh trở về quê nhà sau hai năm và bất ngờ đối diện bi kịch: cả thế giới đột nhiên quên mất sự tồn tại của anh. Mất danh tiếng, gia đình và tài sản, Gen phải tìm cách bắt đầu lại từ con số 0 và tìm đường trở lại ánh hào quang.

15. 'Arsène Lupin: Phần 4' ra mắt ngày 23/10

Bốn năm sau những sự kiện ở phần trước, Arsène Lupin vẫn đang ở trong tù. Anh chỉ muốn hoàn thành án phạt và thực hiện lời hứa với con trai là cùng gia đình đến Senegal. Thế nhưng, một thông báo bí ẩn mang tên Lupin tuyên bố nhiều bảo tàng sẽ đồng loạt bị trộm khiến kế hoạch của anh đảo lộn. Dù đang ở trong tù, mọi bằng chứng lại hướng về Lupin. Để chứng minh mình vô tội và vạch trần kẻ giả mạo, Lupin buộc phải vượt ngục và một lần nữa trở lại với thân phận siêu trộm nổi tiếng.