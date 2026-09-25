Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Cán bộ Công an xã Mỹ Thủy giải thích để ông H. nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo.

Theo đó, khi ông T.H (1956, trú xã Mỹ Thủy) đến ngân hang rút tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng lạ với biểu hiện bất thường nên nhân viên ngân hàng chủ động tìm hiểu lý do rút và chuyển tiền. Ông H. cho biết, có một người tự xưng “cán bộ cơ quan điều tra” gọi điện thoại thông báo ông có liên quan đến một đường dây ma túy và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng vào một tài khoản được cung cấp để “phục vụ điều tra”. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo nên nhân viên ngân hàng nhanh chóng điện báo Công an xã Mỹ Thủy để phối hợp xác minh. Lực lượng Công an xã đã trực tiếp gặp gỡ, giải thích để ông H. nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo nói trên và dừng ngay việc rút, chuyển số tiền cho các đối tượng.