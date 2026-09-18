Cháy lớn tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét

Video: Hiện trường vụ cháy chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 8h cùng ngày tại các ki-ốt kinh doanh vải, quần áo trong chợ Kim Sơn.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Ngay khi nhận tin báo, phường Mạo Khê huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và phương tiện tới hiện trường chữa cháy. Lực lượng chức năng triển khai khoanh vùng, tập trung khống chế, ngăn đám cháy lan sang các khu vực kinh doanh lân cận.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khói đen dày đặc bao phủ một khu vực rộng. Nhiều tiểu thương và người dân tập trung bên ngoài chợ theo dõi vụ việc, trong khi lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận khu vực cháy.

“Ngọn lửa bùng phát tại các ki-ốt bán vải, diện tích cháy khoảng 400m2. Rất đông lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan sang khu vực khác”, ông Huy thông tin.

Đến thời điểm hiện tại (9h30) đám cháy cơ bản đã được khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài chợ Kim Sơn.

Xe chữa cháy chuyên dụng được điều động ngay sau khi nhận được tin báo.

Xe bê tông cũng được điều động để ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường.

Xe chữa cháy và xe bê tông được điều động đến hiện trường.