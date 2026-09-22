Kinh tế Đức tạm thời giảm tốc

Quang cảnh cảng hàng hoá ở Duisburg, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) lạc quan hơn về triển vọng nền kinh tế nước này trong quý IV.

Theo đánh giá của Bundesbank, sau khi chững lại trong quý III, kinh tế Đức có thể khởi sắc hơn vào cuối năm. Báo cáo tháng Chín của Bundesbank nhận định: “Trong quý IV, kinh tế Đức có thể tăng trưởng mạnh hơn”. Tuy nhiên, triển vọng này còn phụ thuộc vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và tốc độ cải thiện mực nước trên các tuyến đường thủy quan trọng.

Đối với quý III, các chuyên gia kinh tế của Bundesbank giữ nguyên đánh giá trước đó. Theo đó, tình trạng hạn hán và mực nước thấp trong mùa Hè nhiều khả năng khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức, sau điều chỉnh theo mùa, chỉ tăng nhẹ so với quý trước, lần lượt tăng 0,4% và 0,3% trong quý I và II/2026. Dù vậy, Bundesbank cho rằng nền kinh tế Đức “về cơ bản sẽ không rời khỏi quỹ đạo phục hồi”.

Tình trạng mực nước thấp trên sông Rhine, chảy qua các thành phố lớn phía Tây nước Đức, đang cản trở hoạt động sản xuất công nghiệp trong quý III. Bundesbank cũng dự báo xuất khẩu sẽ đóng góp ít hơn vào tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, tiêu dùng tư nhân nhiều khả năng vẫn ở mức thấp, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do cuộc xung đột với Iran làm giảm sức mua của người dân Đức.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi chính sách giảm giá nhiên liệu trước đây hết hiệu lực vào cuối tháng Sáu, lạm phát tại Đức đã tăng trở lại. Trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng cao hơn 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Triển vọng hạ nhiệt nhanh của lạm phát hiện chưa rõ ràng. Bundesbank nhận định: “Tỷ lệ lạm phát có thể sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới”. Theo ngân hàng này, giá năng lượng tăng mạnh hiện nay “có thể tiếp tục kéo dài trong một thời gian”.

Giá năng lượng cao cũng có thể kéo theo sự gia tăng của các mặt hàng khác do chi phí vận tải và sản xuất tăng. Bundesbank cảnh báo, nếu giá dầu thô, khí đốt và điện tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các tác động trực tiếp và gián tiếp có thể gia tăng, qua đó làm chậm quá trình đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% - mức trung hạn mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xem là phù hợp với mục tiêu ổn định đồng euro và bảo vệ sức mua của người dân.