Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh, giá dầu sụt sâu

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Cổ phiếu công nghệ đã mang đến một phiên tăng điểm rất ấn tượng cho thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên ngày thứ Hai (22/9).

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 1,49% lên 7.764,70 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,26% và đóng cửa ở mức 27.122,09 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 366,19 điểm tương đương 0,71% lên 52.048,83 điểm.

Tâm lý toàn thị trường được hỗ trợ bởi những diễn biến lạc quan của nhóm cổ phiếu doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu Intel tăng 12%, cổ phiếu Advanced Micro Devices tăng 19% kéo giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này vượt 1 nghìn tỷ USD; cổ phiếu Qualcomm tăng hơn 9%.

Diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần như vậy trái ngược hoàn toàn với biến động thị trường trong tuần trước. Trong tuần, chỉ số Dow Jones đã ghi nhận tuần mất điểm mạnh nhất tính từ tháng 3/2026; chỉ số S&P 500 giảm 0,1% còn chỉ số Nasdaq tăng 0,7%.

Theo kênh Fox News (Mỹ), Tổng thống Donald Trump ngày 20/9 cho biết Washington “liên lạc thường xuyên” với lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm đã nhất trí không tấn công vào các mục tiêu của Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia (Arập Xêút) leo thang nhanh chóng. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi đã xác nhận thông tin trên, cho biết nhóm này cam kết với chính quyền Tổng thống Trump rằng họ sẽ không tấn công các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuần này.

GIÁ DẦU GIẢM MẠNH

Trên thị trường Mỹ, giá dầu thô giảm mạnh. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao ngay trên thị trường New York hạ 4,5% xuống 95,78USD/thùng. Giá dầu Brent giao ngay trên thị trường London sụt 3,4% xuống 100,34USD/thùng. Trong phiên, đã có lúc giá dầu Brent xuống dưới 100USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đồng thời giảm theo diễn biến giá dầu. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm hạ hơn 4 điểm cơ bản xuống 4,951%.

Trong bối cảnh nước Mỹ đang đương đầu với lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng, trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm.

Chủ tịch quỹ Yardeni Research, ông Ed Yardeni, nhấn mạnh: “Việc giá năng lượng duy trì ở ngưỡng cao trong thời gian kéo dài sẽ khiến cho áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ gia tăng”.

Ông đồng thời nói đến việc rủi ro liên quan đến nguồn cung năng lượng Mỹ sẽ vẫn luôn hiện hữu, ông khẳng định xung đột Trung Đông vẫn đang tiếp tục gây tổn hại đến hoạt động sản xuất và vận chuyển năng lượng. Cùng lúc đó, các cuộc tấn công của Iran vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng như các biện pháp trừng phạt với Nga cũng gây ra thêm sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn ầu.

Cả thị trường tài chính và thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang dồn sự chú ý vào cuộc gặp thượng đinh tuần này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có các cuộc bàn thảo về trí tuệ nhân tạo (AI), thuế quan và các loại khoáng sản, ngoài ra là rất nhiều các vấn đề kinh tế khác.

Diễn biến nguồn cung năng lượng tại Trung Đông đang có những hỗ trợ quan trọng cho diễn biến giá dầu. Tập đoàn năng lượng và khí đốt nhà nước của Arab Saudi đã xuất 14 triệu thùng dầu thông qua 7 siêu tàu trong ngày Chủ Nhật, theo số liệu của TankerTrackers.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy hoạt động xuất dầu của Saudi Arabia đang hồi phục trở lại. Diễn biến này cũng hỗ trợ kéo giá dầu Brent trong phiên đầu tuần xuống dưới 100USD/thùng lần đầu tiên tính từ ngày 9/9.