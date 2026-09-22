Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu lan từ dầu diesel sang nhiên liệu máy bay

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Gatwick, London. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bới bên thứ ba)

Theo các chuyên gia phân tích và dữ liệu vận chuyển, xuất khẩu nhiên liệu máy bay của Hàn Quốc sang châu Âu trong tháng 9 dự kiến đạt mức cao nhất trong 4 năm.

Châu Âu đã tăng nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ các nước như Nigeria, Mỹ và Canada từ khi cuộc chiến Iran bùng phát hơn nửa năm trước, khiến nguồn cung từ Trung Đông bị ảnh hưởng và làm gián đoạn khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu của châu Âu.

Châu Âu vẫn đứng trước nguy cơ cao bị gián đoạn nguồn cung hơn nữa trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Công ty tư vấn Energy Aspects dự báo châu Âu sẽ thiếu 510.000 thùng nhiên liệu máy bay/ngày trong quý IV, trong khi Mỹ dư 18.000 thùng/ngày và khu vực châu Á - Thái Bình Dương dư 419.000 thùng/ngày. Xu hướng trong quý III cũng tương tự.

Theo dữ liệu về dòng chảy hàng hóa, trong tháng 9, Hàn Quốc đã trở thành nguồn cung nhiên liệu máy bay lớn mới nhất cho châu Âu. Theo công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler, lượng nhiên liệu máy bay châu Âu nhập khẩu từ Hàn Quốc tính từ đầu tháng 9 đạt 129.000 thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Dữ liệu của LSEG cũng cho thấy khối lượng tương tự.

Ông James Noel-Beswick, lãnh đạo bộ phận hàng hóa của công ty nghiên cứu thị trường Sparta Commodities, cho biết châu Âu dự kiến tiếp tục thiếu nhiên liệu máy bay nên hoạt động nhập khẩu sẽ tiếp diễn.

Nhiên liệu máy bay thuộc nhóm sản phẩm chưng cất trung gian, cùng với dầu diesel và dầu gasoil. Giá dầu diesel tại châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này, cao hơn thị trường dầu diesel châu Á.

Theo ông Noel-Beswick, chênh lệch ngày càng lớn giữa giá chuẩn tại châu Á và châu Âu đang khiến việc xuất khẩu nhiên liệu sang châu Âu trở nên có lợi nhuận hơn.

Lượng nhiên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh lượng dự trữ ở mức thấp. Lượng nhiên liệu dự trữ tại trung tâm lọc dầu và kho chứa dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) đã xuống mức thấp nhất trong 7 năm trong tuần kết thúc ngày 10/9.

Châu Á là nguồn cung nhiên liệu máy bay linh hoạt cho châu Âu và các nhà giao dịch thường tìm đến khu vực này khi nhận thấy hoạt động kinh doanh chênh lệch giá (tức mức chênh lệch giá tương đối giữa hai khu vực) mang lại lợi nhuận. Theo dữ liệu của Kpler, lượng xuất khẩu trung bình hằng tháng trong năm ngoái đạt 1,5 triệu thùng.

Theo dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc, sản lượng nhiên liệu máy bay của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt mức cao nhất trong 7 năm, gần 13,89 triệu thùng, trong khi xuất khẩu đạt mức cao nhất trong 3 năm rưỡi.

Việc các nhà máy lọc dầu tăng công suất chế biến dầu thô đã góp phần thúc đẩy sản lượng nhiên liệu máy bay. Các nhà giao dịch dự kiến lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu Hàn Quốc xử lý trong tháng 8 sẽ cao hơn tháng 7. Dữ liệu sơ bộ của chính phủ Hàn Quốc cho thấy sản lượng lọc dầu trong tháng 7 đạt 2,7 triệu thùng/ngày, tăng 16% so với tháng 6.