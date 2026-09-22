Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 22/09/2026 vượt báo động 2, nguy cơ ngập lụt ven sông

Hiện nay, mực nước lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đã vượt mức báo động 2 và đang diễn biến phức tạp. Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 do ngập lụt và sạt lở bờ sông, bờ suối trên diện rộng.

Hiện trạng mực nước lũ tại trạm Tà Lài

Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện dao động ở trên mức báo động 2 (BĐ2). Mực nước ghi nhận thực tế có diễn biến đáng chú ý:

Thời điểm 07h ngày 22/09/2026: Mực nước tại trạm Tà Lài đo được là 112,51m, vượt trên mức BĐ2 0,01m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Theo dõi mô hình dòng chảy và xu thế thủy văn, tình hình lũ trên lưu vực tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngày và đêm nay:

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở trên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và tình trạng sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai và tác động

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra mức cảnh báo rủi ro cùng các tác động tiêu cực đến đời sống và kinh tế:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Tác động môi trường và xã hội: Nước lũ dâng cao gây ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông đường thủy, các vùng nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt của người dân cùng các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khuyến cáo hành động an toàn

Trước tình hình lũ duy trì trên mức báo động 2, người dân và chính quyền địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó:

Chủ động kê cao tài sản, gia cố chuồng trại chăn nuôi và lồng bè thủy sản tại vùng trũng thấp ven sông.

Hạn chế lưu thông phương tiện qua các tuyến đường thủy nội địa có dòng chảy xiết; tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá ven sông suối khi nước dâng cao.

Theo dõi sát các dấu hiệu sạt lở bờ sông, bờ suối để kịp thời sơ tán người và phương tiện đến nơi an toàn.

Tin phát lúc 09h00 ngày 22/09/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến ban hành lúc 15h30 ngày 22/09/2026.